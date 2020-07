Série Honor V40 bude zřejmě vybavena procesory od Mediateku

Zdroj: Coolsmartphone.com

Situace kolem Huawei není moc příznivá, zejména po posledních sankcích, kdy bude ukončena spolupráce s výrobcem polovodičů TSMC. Dokonce se objevily spekulace, že by další generace série Huawei P mohla disponovat procesory Snapdragon od Qualcommu. Nyní se ale objevují náznaky kolem chystané série Honor V40, kde bychom se neměli dočkat procesorů Kirin od HiSilicon (Huawei).

Honor V40 s Dimensity?

Pokud pomineme vlastní procesory Kirin od Huawei, tak se nabízí například Snapdragony. Ty jsou ale dražší a jejich použití u levnější značky Honor není moc logické. Aby firma udržela cenu nízko a zároveň docílila dostatečného výkonu, tak by musela sáhnout po procesorech Dimensity od Mediateku. Zřejmě se to stane realitou, jak naznačuje únik specifikací od Really Assen. Ten mimo jiné zveřejnil i ostatní specifikace.

Měli bychom se dočkat představení smartphonů Honor V40, konkrétně tedy Honor V40, Honor V40 Pro a Honor V40 Pro+. Všechny mají být vybaveny procesorem Dimensity 1000+. Základem bude 8 GB RAM, ale nejvybavenější model nabídne až 12 GB. Pro data má posloužit 256GB úložiště typu UFS 3.0. Základní model bude mít plochý displej, zbývající pak zakřivený. O dodávky se postará společnost BOE. Honor V40 Pro+ ale bude mít dvojí otvor v displeji pro přední kamery a navíc 120Hz obnovovací frekvenci. Zbylé dva nabídnou 90Hz panely.

Přední kamera u všech tří modelů bude 32MPx, přičemž vybavenější verze nabídnou navíc ToF snímač pro bezpečnější identifikaci obličejem. Honor V40 a Honor V40 Pro budou mít na zádech 64MPx senzory, Honor V40 Pro+ naopak 48MPx. Součástí zadní sestavy má být foťák pro 10násobný hybridní zoom a širokoúhlý snímač.

Kapacita baterií se má pohybovat kolem 4200 mAh a modely Honor V40 a Honor V40 budou mít k dispozici 40W nabíjení. Honor V40 Pro+ naopak bude disponovat 66W nabíjením. Všechny novinky pak bude možné nabíjet bezdrátově, zřejmě se použije 27W technologie. Samozřejmě se jedná zatím o spekulace a budeme si muset počkat na další potvrzení.

