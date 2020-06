Apple oznámil přechod na Apple Silicon, tedy ARM

Zdroj: WWDC

Společnost Apple dnes na WWDC oficiálně ohlásila přechod na Apple Silicon. Jedná se v podstatě o ARM architekturu pro počítače Mac. Už několik let na tomto přechodu firma pracovala a nyní se stává skutečností. Co přesně tento přechod bude znamenat?

Apple zaznamenal největší inovaci za posledních deset let

Apple několik let používal procesory od Intelu. Ty ale už zřejmě nebyly tak skvělé, jak si Apple představoval. Respektive ano, výkonné stále jsou, ale mobilní ARM architektura přináší mnohem více možností. Díky této technologii může firma vytvářet ještě lepší produkty, jak prohlásil samotný Tim Cook.

Pokud nevíte, co si přesně pod zkratkou ARM představit. Jedná se o čipovou architekturu, kterou najdete téměř u všech chytrých telefonů a většiny tabletů. Tato technologie nabízí lepší výdrž baterie, včetně správy napájení či využití velké .LITTLE architektury umožňující spotřebovávat více energie pouze v případě nutnosti.

Přechod na Apple Silicon nebude složité

Nutno podotknout, že společnost ARM technologii nazývá po svém, tedy Apple Silicon. Na architektuře ARM pracuje nějakou dobu i Microsoft, který spolupracuje s Qualcommem. OEM výrobci, jako Lenovo, Samsung, Huawei, HP a ASUS, taková zařízení vyráběli. Přesto se jim nepodařilo získat trakci, a to částečně kvůli Microsoftu, který se k ARM procesorům otáčel spíše zády. Ekosystém počítače je vybaven spoustou aplikací s velkými daty, takže bude chvíli trvat, než se je povede dostat na novou architekturu.

Apple samozřejmě vývojáře donutí přepsat současné macOS aplikace tak, aby podporovaly i novou technologii Apple Silicon. Naštěstí nebude potřeba dalšího softwaru, alespoň dle WWDC budou vývojáři stále používat Xcode.

Velkou výhodou Apple Silicon bude také podpora her. Zdá se tedy, že uživatelé macOS již nebudou v nevýhodě a budou si moci nejnovější hry také vychutnat. Celkově vzato bude technologie Silicon výkonnější než dosavadní Intel procesory. Přechod na Apple Silicon pak společnost plánuje do dvou let.

„Procesory ARM podporují dva adresové módy. Můžeme adresovat buď prostřednictvím čítače instrukcí, nebo pomocí bázové adresy uložené v jednom z vnitřních registrů. Do paměti lze přistupovat pouze instrukcemi Load/Store (Load-Store Architecture) výrazně zjednodušuje výkonnou jednotku (Execution Unit) procesoru, protože pouze několik instrukcí pracuje přímo s pamětí. Většina instrukcí pracuje s vnitřními registry. ARM procesory podporují dvě úrovně priority přerušení s dvěma zaměnitelnými bankami registrů. Nejkratší doba provedení požadavku na přerušení je poskytována režimem rychlého přerušení FIQ (Fast Interrupt Request). Druhý typ přerušení je IRQ (Interrupt Request), který se používá pro obsluhu přerušení nevyžadujících extrémně krátké doby odezvy nebo v případě, že vlastní obsluha přerušení je oproti době reakce procesoru mnohonásobně delší.“ Zdroj textu: Wikipedie

