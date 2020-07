Firefox Nightly získává více doplňků [aktualizováno]

Aktualizováno 18. 7.

Nedávno jsme se dočkali změny značené jednotlivých verzí webového prohlížeče Firefox, přičemž došlo i k redukci. Původní Firefox Preview se nyní jmenuje Firefox Nightly. Právě tato verze disponovala několika doplňky a v tomto týdnu došlo na rozšíření o další tři. Nový plugin Decentraleyes se zaměřuje na omezení sledování uživatele skrze CDN sítě, který poskytují zdroje pro webové stránky. Další Privacy Possum slouží taktéž pro omezení sledování, zde dokonce dochází k podvrhování dat. Poslední nový plugin YouTube High Definition jen přináší automaticky nejvyšší kvalitu videí na tomto portálu a disponuje dalšími funkcemi v rámci přehrávání.

Aktualizováno 26. 6.

V únoru společnost Mozilla představila podporu doplňků (pluginů) u webového prohlížeče Firefox Preview, byť k dispozici byl jen jeden pro blokování reklam. Nyní došlo na rozšíření a nabízí se rozšíření nasazující HTTPS na všech stránkách, tmavý režim pro všechny weby, blokování sledování prohlížení stránek, ochranu proti škodlivým webům a vyhledávání podle obrázků. Mozilla zřejmě jen tak nechce uvolnit tuto sekci a schvaluje doplňky opatrně.

Původní článek 8. 2.

Mozilla pracuje na nové verzi prohlížeče Firefox, přičemž již nyní si můžete vyzkoušet, co vás čeká. K dispozici je totiž Firefox Preview verze, což je vlastně rozpracovaná varianta. K dispozici je také Firefox Preview Nightly for Developers pro vývojáře, kde mimo jiné se také objevují novinky, které nakonec budou ve stabilní verzi. Nyní jsme se dočkali podpory doplňků, tedy zatím jen jednoho.

Firefox Preview Nightly for Developers

Jak již bylo řečeno, Firefix Preview dostane podporu doplňků, tzv. pluginů. V tuto chvíli je v aktuální verzi

Firefox Preview Nightly for Developers, která je ke stažení v Obchodě Play v rámci předběžného přístupu, novinka v podobě možnosti instalace doplňku.

V tuto chvíli je k dispozici jen jeden, konkrétně se jedná o uBlock Origin. Dá se tedy předpokládat, že v dohledné době budou přibývat další, ale zřejmě se nenabídne takové množství, jako je tomu u počítačové verze prohlížeče Firefox. Pro přidání doplňku musíte jít do nastavení a dále zvolit Add-ons. Zde se pak budou nacházet všechny dostupné doplňky. Po kliknutí na ikonu plus se zobrazí dialogové okno informující, jaká oprávnění jsou zapotřebí pro konkrétní plugin. Následně můžete doplněk přidat do prohlížeče.

Z bočního menu následně můžete přistoupit do správce doplňků, kde se bude nacházet seznam instalovaných. Po kliknutí na konkrétní plugin se následně zobrazí jednoduchá obrazovka s možnostmi jako nastavení, detaily, oprávnění nebo možností odstranění. Také je možné doplněk deaktivovat bez nutnosti odinstalace.

Firefox Preview Nightly for Developers Mozilla Zdarma ANDROID

