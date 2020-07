Chystá se Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Pro; Zdroj: Redmi by Xiaomi

Značka Redmi by Xiaomi již představila vyšší modely Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Extreme/Race Edition, Redmi K30i 5G, Redmi K30 Pro a K30 Pro Zoom Edition. Asi to není dostatek smartphonů v jedné řadě a chystá se další, který ponese označení Redmi K30 Ultra. Ten se bude lišit od ostatních modelů například i samotným procesorem.

Redmi K30 Ultra

Smartphone nese kódové označení cezanne a je zde větší pravděpodobnost, že bude na trh uveden jako Redmi K30 Ultra. Dá se ale předpokládat, že získá ještě několik jiných jmen pro různé trhy. Co se týče specifikací, tak by měla novinka nabídnout procesor Dimensity 1000 (Plus) od Mediateku. Jedná se o jeden z nejvýkonnějších tohoto výrobce. Disponuje například integrovaným modemem pro sítě páté generace.

Na zadní straně se má vyjímat 64MPx foťák společně s dalšími. Přední kamera bude schovaná ve výsuvném mechanismu, díky čemuž bude displej nenarušený. Samotný zobrazovací panel by měl nabídnout 144Hz obnovovací frekvenci a mělo by se jednat o LCD. O energii se má starat baterie s kapacitou 4500 mAh a nezapomene se na rychlé nabíjení. V tomto případě by měla být k dispozici 33W technlogie.

Více informací kolem specifikací zatím nemáme. Novinka by se měla objevit na trhu s MIUI 12. Vzhledem k tomu, že se jedná o první informace, můžeme očekávat další úniky v dohledné době. Kdy se Redmi pochlubí, zatím nevíme.

Zdroj: xda-developers.com



