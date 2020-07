Zdroj: Dotekomanie.cz

Webový prohlížeč Chrome dnes nabízí poměrně dost funkcí, přičemž mezi ty oblíbenější je možnost zapamatování uživatelských údajů na jednotlivé webové stránky. Do této chvíle musí uživatelé vybírat z poměrně malé nabídky, tedy graficky malé. Google ale pracuje na vylepšení uživatelského zážitku, a to nejen na mobilech. Například se chystá potvrzování plateb pomocí „biometriky“. Nyní zde máme úpravu v rámci správce hesel.

Chrome a správce hesel

Pokud používáte Chrome i jako správce hesel, museli jste až po kliknutí na pole, kam se zadává uživatelské jméno, vybrat z poměrně malého dialogového okna, jaké údaje chcete vyplnit. Nějakou dobu víme, že se pracuje na změně a značném vylepšení, přičemž zde máme další experimentální funkci.

Pakliže zadáte do adresního řádku chrome://flags, můžete zde najít novinku Touch To Fill UI for Passwords. Díky ní se zpřístupní přepracované grafické rozhraní pro výběr uživatelských údajů, které chcete použít. Nejenže je větší, ale také se v něm lépe orientuje. Prvky jsou od sebe dál, takže výběr vhodné volby bude jednodušší.

Toto nové grafické rozhraní je dostupné ve všech variantách prohlížeče Chrome, i ve stabilní verzi. Dá se tedy očekávat, že Google je v poslední fázi testování a tento styl vyplňování bude nakonec dostupný pro všechny bez nutnosti jakékoliv aktivace přes experimentální funkce.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Chrome si pohrává s lepším automatickým vyplňováním

reklama reklama