Zdroj: Huawei

Aktuální pandemie se často spojuje s termínem jako chytrá karanténa. V rámci ní jde také hlavně o vysledování lidí, s kterými přišel nemocná do kontaktu. Organizace a nejrůznější společnosti se snaží vyvinout aplikace, které napomohou s vytrasováním lidí, kteří přišli do kontaktu. Na to zareagovaly i společnosti Apple a Google, které do svých systému zakomponovaly speciální API. Přidává se i Huawei s Contact Shield.

Contact Shield

Novinka se celým názvem jmenuje Contact Shield API a je součástí HMS Core 4.1 a novější. Ve své podstatě se nabízí stejný princip, jako u řešení společností Apple a Google. Smyslem je přinést vývojářům unifikovaný způsob získávání informací ohledně toho, s kým jste přišli do kontaktu.

I zde se klade důraz na bezpečnost a ochranu osobních informací. Nové API bylo vyvinuto na základě dodržení Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T) za účelem zvýšené bezpečnosti. Huawei, stejně jako jiné společnosti, umožňuje využívat toto API jen těm vývojářům, kteří vyvíjí pod záštitou nějaké zdravotnické organizace. Musí souhlasit s dodatečnou dohodou na ochranu soukromí uživatelů.

Aplikace s Contact Shield API musí mít navíc patřičné prvky spojené s ochranou soukromí. Například uživatel musí být dostatečné informován, musí mít možnost deaktivovat přístup k údajům. Navíc všechna data musí být anonymního charakteru a aplikace nesmí sbírat osobní informace. Navíc anonymizované identifikátory se mohou uchovávat jen po dobu čtrnácti dnů, následně musí být smazány. Po odinstalaci musí dojít ke smazání všech dat.

Rozhodně se jedná o krok dobrým směrem, jen je otázkou, jestli vývojáři chtějí a budou mít možnost vyvinout speciálně modifikovanou aplikaci pro smartphony Huawei či Honor, které nemají k dispozici Google Play služby. Jedná se o investici navíc a ještě k tomu je potřeba projít ověřením.

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » Huawei nasazuje Contact Shield pro aplikace v rámci boje proti COVID-19

reklama reklama