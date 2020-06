Zdroj: Dotekomanie.cz

Chrome si opět pohrává s umístěním prvků do dolní části

Chrome není jediný webový prohlížeč pro smartphony se systémem Android, ale je obsažen na každém mobilu. Sice nedisponuje tolika možnostmi jako konkurence, ale nabízí některé užitečné funkce. Pokud jste si oblíbili umístění prvků jako adresní řádek do dolní části displeje, tak jste byli po aktualizaci asi zklamáni. Google totiž zrušil projekt Google Duet a vše se vrátilo do horní části. Jak jsme předpokládali, je zde nový experiment, který opět přesouvá funkce do spodní části displeje.

Přepínače stránek

Původní projekt Duet nabízel možnost mít vše na dosah palce, ale to se asi jen tak nevrátí u Chromu. Nyní zde máme nový experiment, který se jmenuje Conditional Tab Strip. Nečekejte dramatickou změnu. Po aktivaci v podstatě vše zůstane při starém, aspoň kolem adresního řádku. Dolní část ale získá novou sekci.

Pokud jste se chtěli přesouvat mezi jednotlivými kartami, tedy otevřenými stránkami, stačilo kliknout na tlačítko s číslem vedle adresního řádku. Případně lze využít gesto, kdy prstem táhnete zprava doleva a naopak přes adresní řádek. S novou experimentální funkcí se v dolní části displeje objevuje rychlejší přepínač, kde jsou jednotlivé stránky znázorněny ikonami webů. Nechybí tlačítko pro přidání nové stránky, nebo pro smazání.

Pro aktivaci novinky musíte zadat speciální adresu chrome://flags/ a následně vyhledat položku #enable-conditional-strip. Ani po aktivaci ale nemusí fungovat, pravděpodobně je potřeba nějak aktivace ze strany Googlu. Jestli se ale tento experiment někdy dostane do stabilní verze, není jasné. Google si v této oblasti hodně hraje.

