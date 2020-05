Zoom uskutečnil svou první akvizici

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zoom zažívá dobré, ale i horší časy. Nedávno jsme psali o tom, že služba měla problémy spjaté s únikem dat uživatelů. Na druhou stranu firma přislíbila 90denní stopku vývoje nových funkcí, aby se zaměřila na problémy s ochranou soukromí a zabezpečení. Ve své poslední snaze o zvýšení bezpečnosti společnost odkoupila Keybase. Jedná se o firmu, která poskytuje šifrované komunikační služby – jako je zabezpečené zasílání zpráv a sdílení souborů.

Zoom potřebuje zapracovat na bezpečnosti

Ve své tiskové zprávě Zoom uvedl, že v blízké budoucnosti plánuje nabídnout šifrovaný režim schůzek pro všechny placené účty. Když je implementován Keybase, platící uživatelé, kteří plánují schůzky, si budou moci vybrat šifrování typu end-to-end. Toto nastavení zabrání telefonování a zakáže nahrávání schůzek v cloudu.

Vzhledem k tomu, že kvůli koronavirové krizi pracuje a učí se tolik lidí z domova, Zoom zažil opravdu raketový nárůst uživatelů. Službu nyní používá více než 300 mil. aktivních uživatelů denně. To je až o 50 % více než na začátku minulého měsíce. Zoom ale podotýká, že čísla zahrnují všechny denní schůzky. To by mělo znamenat, že pokud máte v jeden den pět schůzek, pak se vaše aktivita počítá pětkrát. Ať tak či onak, čím dál tím více lidí používá služby firmy Zoom i přes problémy v oblasti zabezpečení a soukromí. Společnost se ale snaží na svých chybách pracovat. Keybase, který má tým o pouhých 25 lidech, je první akvizicí společnosti Zoom ve své devítileté historii.

