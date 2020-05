Vivo Y70s – první vlaštovka s Exynosem 880

Zdroj: Ohsem.me

Společnost Vivo se připravuje na vypuštění dalšího telefonu do oficiálního prodeje a málokdo by očekával, že získá světové prvenství v nasazení nového procesoru Exynos od Samsungu. Ke všemu systém předobjednávek již spustili dva domácí prodejci, kteří si jen pro sebe samozřejmě nenechali základní informace včetně prodejních cen. Čínský výrobce by měl všechno potvrdit v rámci několika následujících dnů.

5G v trendu

Zákulisní informace mu připisují 6,53palcový IPS LCD panel s FullHD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Díra v levé části displeje bude nejspíš patřit 16megapixelové selfie kamerce. Uvnitř se vůbec poprvé ukáže osmijádrový procesor Exynos 880 s podporou 5G sítí a 6/8 GB operační paměť RAM v kombinaci se 128GB interním úložištěm. Zařízení požene 4 500mAh článek baterie doplněný o technologii rychlého 18W nabíjení.

Záda ponesou dohromady tři objektivy fotoaparátu – hlavní 48megapixelový, 8megapixelový a 2megapixelový snímač. Mezi zbývající prvky výbavy lze zařadit vstup pro microUSB kabel a skener otisků prstů umístěný v bočním tlačítku. Na prodejní pulty dorazí tři barevné verze (Fog Illusion, Starlight Blue, Moon Shadow Black), přičemž nejvyšší konfiguraci pořídíte za cenu v přepočtu 7 703 Kč.

