Nově si můžete poslat text z Androidu do schránky v počítači přes Google Lens

Jakákoliv funkce, která propojuje nejrůznější zařízení, se vždy může hodit. Nyní se Google zaměřil na svou službu Lens, kam přidal dvě drobné ale poměrně užitečné novinky. Sice je asi nebude využívat nějak často, ale sem tam se mohou hodit.

Z Androidu do schránky ve Windows

V první řadě je zde novinky v rámci výběru textu přes funkci Google Lens, která je integrovaná například do aplikace Google Fotky, případně do vyhledávání, nebo do Foťáku. Jakmile tento text vyberete, můžete si zvolit odeslání do počítače.

Je zde samozřejmě podmínka, aby na vašem počítači byl webový prohlížeče Chrome a byli jste v něm přihlášeni pod stejným účtem. Po výběru textu a odeslání do zvoleného zařízení se text zkopíruje do schránky. Následně jej můžete vložit kamkoliv pomocí CTRL+V, případně přes menu na pravém tlačítku.

Další drobná novinka se také týká textu, ale tentokrát jde o možnost přečtení. V nabídce po vybrání jde najít tlačítko pro Poslech. Po kliknutí začne mobil předčítat, přičemž se nabízí jen pauza. Nejsou zde jakékoliv další možnosti, i tak může tato novinka posloužit například k tomu, abyste věděli, jak se daná slova čtou.

Již nyní jsou obě novinky k dispozici na Androidu. Na iOS zamíří později, ale kdy se tak stane, není zatím známo.

