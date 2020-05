Zdroj: Microsoft

Microsoft To Do přináší funkce z pohřbeného Wunderlistu

6. května byl přesně den D. Společnost Microsoft totiž ukončila podporu pro Wunderlist, takže uživatelé této aplikace se musí začít poohlížet jinde. Ne však na dlouho. Technologický gigant totiž přinesl aktualizace svých aplikací pro Android a iOS, které nabízí známé funkce právě Wunderlistu.

Microsoft To Do nechce o své uživatele přijít

Je tedy jasné, že se nyní bavíme o „appce“ Microsoft To Do. Díky nové aktualizaci můžete mít k dispozici hned několik skvělých funkcí, které nabízel Wunderlist. Řeč je například o Plánovacím seznamu, ve kterém najdete dnešní, zítřejší a týdenní úkoly – ty aplikace dokáže nově seskupit dle seznamů. Proto existují inteligentní seznamy, které mohou zobrazovat všechny vaše koly nebo jen ty, které jste dokončili.

Další změny jsou mírnější. Seznamy třeba můžete tisknout na všech platformách, tudíž nemusíte telefon držet, abyste mohli zkontrolovat svůj nákupní seznam. Nyní existuje možnost přidat nové úkoly nad nebo pod stávající položky. A pokud používáte iPhone nebo iPad, můžete aplikaci říci, kdy má zobrazit nedokončené položky.

Stejně jako v případě ukončení kalendáře Sunrise není zaručeno, že Microsoft nabídne skalním fanouškům odchozí aplikace skvělou alternativu. To může vést k tomu, že někteří lidé budou přecházet k aplikacím třetích stran. Díky ale včasnému oznámení a doplnění funkcí by přeci jen někteří mohli přejít na Microsoft To Do.

