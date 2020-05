Microsoft Launcher Preview vrací staré známé funkce

Zdroj: Neowin

Začátkem tohoto roku americká společnost vydala Microsoft Launcher Preview, tedy zbrusu novou verzi domovské obrazovky pro Android, která se má objevit i v Surface Duo. Novinka je postavena na zcela nové kódové základně, takže i když má některé nové funkce, jako je podpora režimu na šířku, chybí zde mnoho částí, které se nachází v aktuální stabilní verzi Launcheru.

Microsoft Launcher Preview přináší staronové funkce

Proto se firma rozhodla vydat aktualizaci, jež je přístupná všem, kteří jsou registrováni v testovacím programu Microsoft Launcher Preview. Instalační balíček vrací některé funkce z předchozích verzí. Konkrétně je možné znovu skrýt aplikace a také byla obnovena možnost výběru více aplikací najednou, což usnadňuje vkládání nebo odebírání více aplikací. Navíc je možné připnout konkrétní widgety na novou stránku, což v praxi umožní zobrazit widget i na celé obrazovce.

Seznam změn v Obchodě Play zmiňuje i přidání denních tapet Bing. Jedna věc, která stále chybí, je schopnost zálohovat a obnovit nastavení Microsoft Launcher, a to i přesto, že tato funkce byla spatřena minulý měsíc. Je stále nejasné, kdy se nová verze Launcheru zpřístupní veřejnosti. Měla by být přinejmenším připravena se Surface Duo, které by mělo být uvedeno v průběhu léta.

