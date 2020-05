LG chystá Stylo 6 se stylusem

Zdroj: gsmarena.com

Pokud jde o mobily se stylusem, tak na trhu není moc zařízení tohoto typu. Zřejmě se vám vybaví jako první modely Galaxy Note, ale je zde i levnější varianta s nižšími specifikacemi. Již nějakou dobu LG nabízí cenově dostupnější mobil LG Stylo, přičemž se chystá další generace, LG Stylo 6.

Stylo 6

Evan Blass (@evleaks) zveřejnil produktový obrázek neuveřejněného mobilu, díky čemuž se dozvídáme, co vlastně čekat. Už na první pohled jde vidět, že tentokrát se dočkáme lépe vybaveného smartphonu, ale rozhodně nezamíří do nejvyšší příček.

Stylus v tomto případě nenabídne nějak moc pokročilou technologii, ne zrovna jako u Galaxy Note. Na druhou stranu má své místo v konstrukci mobilu. Mobil jako takový má čtečku otisků prstů na zádech, kde je mimo jiné i sada tří foťáků. Očekáváme, že kromě hlavního se nabídne širokoúhlý snímač a jeden pro určení hloubky ostrosti.

Rámečky kolem displeje jsou výraznější stejně jako nakousnutí pro přední kameru. Lze si mimo jiné všimnout, že mobil má jedno tlačítko navíc. Zřejmě bude sloužit pro vyvolání asistenta, případně ho půjde přemapovat na jinou funkci.

K představení by mělo dojít již tento měsíc, otázkou ale je dostupnost. LG nepatří mezi ty výrobce, co po představení uvedou mobil pro všechny trhy. Některé země si musí počkat i několik měsíců. Jak to bude v tomto případě, není jasné.

