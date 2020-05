Facebook chystá nejen změny pro Skupiny

Zdroj: Dotekomanie.cz

Facebook je sice největší sociální síť na světě, ale asi je taky nejvíce roztříštěná. Nejenže uživatelé mohou mít odlišné aplikace nabízející jiné rozložení funkcí a tlačítek, ale stačí se podívat na jednotlivé platformy. Webová verze disponuje tmavým vzhledem, zatímco mobilní web má stále jen starý design. Aby toho nebylo málo, Facebook začne testovat další novinky v aplikaci pro Android.

Nejen třídění skupin

Jane Manchun Wong (@wongmjane) se podařilo ve zdrojovém kódu aplikace pro Android objevit novinku pro skupiny. Možná ani nemáte v aplikaci záložku pro tuto část aplikace, ale pokud ano, asi se vám zde zobrazí menší třídící možnosti. V první řadě zde bude seznam toho, o čem se nejvíce mluví. Níže se bude nacházet seznam záložek, kde si budete moci vybrat například trendy, populární příspěvky a další.

Další novinka míří do sekce možnosti se ucházet o práci skrze Facebook. Společnosti budou moci stanovit své vlastní otázky, které bude muset zájemce vyplnit, aby se ucházel o pozici. To by mohlo napomoci v třídění žádostí a také omezit případný spam.

Poslední objev je u možnosti změny profilové fotografie. Pakliže nyní nahrajete novou, všichni vaši přátelé se o změně dozví skrze stream aktualizací a příspěvků. Nově ale budete moci tuto událost vynechat, takže se nebude nikde sdílet, že jste si změnili profilovou fotografii.

