iPhone SE může být ještě levnější, Apple chce zvýšit prodeje

iPhone SE (2020) byl představen před několika týdny a již nyní je jasné, že svým Android konkurentům pěkně zatopí. V blízké budoucnosti by ale mělo dojít ke snížení současné ceny, což by znamenalo ještě lepší konkurenceschopnost.

iPhone SE bude ještě konkurenceschopnější

Apple dle všeho hodlá výrobu iPhone SE přesunout mimo Čínu, díky čemuž by došlo ke snížení současné ceny. Dokonce je společnost ochotna vzdát se svých velkých marží, jen aby pomohl navýšit prodej zařízení. Apple má na modelu SE 2020 marže v podobě 54 %. To je mnohem více, než průměrná hrubá 30,4% marže společnosti.

V dlouhodobém horizontu Apple ze snížení marže jedině získá, protože by mohl naučit uživatele používat své vlastní služby, u kterých má společnost hrubou marži 65,3 %. Hlavním konkurentem modelu SE je Google Pixel 4a, který začíná na 349 dolarech (cca 8 800 Kč bez DPH). Za tuto cenu zákazník získá 128GB model. Je tedy jasné, že na tuto cenovou hranici může poklesnout i model SE.

Apple nechce být uprostřed obchodní války, přesune továrny

Dle zahraničních serverů se zdá, že se Apple snaží diverzifikovat výrobu mimo Čínu. USA nedávno prodloužilo zákaz čínské společnosti Huawei o další rok. Právě tohle by mohlo zvýšit napětí mezi oběma zeměmi. Proto se Apple chystá výrobní závody přesunout mimo Čínu, neboť nechce být uprostřed obchodní války mezi USA a Čínou.

Apple má zájem o Indii, kde je již nyní v kontaktu s tuzemskými úředníky ohledně přesunu výrobní kapacity v hodnotě 40 mld. dolarů v průběhu příštích pěti let. Výroba bude pravděpodobně prováděna současnými partnery Wistron a Foxconn.

Současně chce Apple snížit svou závislost na tchajwanském výrobci Foxconn. To je pro něj poslední roky typické, protože diverzifikace dodavatelského řetězce pomáhá minimalizovat problémy a vyjednávat lepší ceny. Podle další zahraniční zprávy by Apple mohl přesunout až pětinu své výrobní kapacity do Indie.

Na straně druhé tu je poptávka v Číně, která by přesunutím mohla klesnout. Například čínská vláda by mohla Applu říct, že pokud své továrny přesune, nebude moci své telefony na tomto trhu prodávat. Jen v Q1 2020 zde tržby tvořily 14,8 %. Není tedy třeba poznamenávat, jak je čínský trh pro všechny výrobce telefonů důležitý.

