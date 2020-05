Zdroj: Amazfit

Společnost Huami se proslavila svým příslušenstvím, které je v některých obchodech uváděno společně s označením Xiaomi. Ve skutečností firma Xiaomi je investorem a Huami spadá do ekosystému. Chytré hodinky a nejrůznější náramky jsou uváděny pod značkou Amazfit, přičemž z poslední doby můžeme zmínit zajímavé modely jako Amazfit X nebo T-Rex. Nyní zde máme novinku v podobě modelu Amazfit Ares a už na první pohled je vidět, že jsou určeny pro sportovně založené uživatele.

Amazfit Ares

Že je novinka zaměřená na sport, dokazuje společnost zakomponováním 70 sportovních režimů, přičemž celkově jde sledovat až 40 sportovních dat. Zde firma spolupracovala s FIRSTBEAT pro lepší analýzu výkonu. Samozřejmostí je senzor pro měření srdečního tepu. U tohoto modelu je zakomponovaná technologie GPS společně s GLONASS, takže nepotřebujete mobilní telefon pro sledování trasy.

Displej je v tomto případě čtvercového tvaru a má úhlopříčku 1,28 palců. Jedná se o reflexivní panel, takže jeho viditelnost na přímém denním světle by měla být optimální. Amazfit Ares disponují certifikací 5ATM, takže by nemělo vadit plavání, respektive ponoření do vody.

V hodinkách je zabudovaná 200mAh baterie, která by měla vystačit až na 23 hodin používání se sledováním polohy. Případně vydrží 14 dnů v rámci běžné činnosti. Je zde ale speciální mód, v rámci kterého dochází ke sledování aktivit, ale bez zapnuté komunikace s mobilním telefonem. K dispozici jsou jen funkce na hodinkách, ale díky tomu mohou fungovat až 90 dnů.

Hodinky jsou k dispozici ve dvou barvách a nabízí se různé řemínky. Základní cena byla stanovena na 499 juanů, tedy v přepočtu přibližně 1 800 Kč.

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Hodinky Amazfit Ares oficiálně, slibují až 90 dnů na jedno nabití a mají GPS

reklama reklama