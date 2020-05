Google Mapy dostávají nové sdílení polohy

Zdroj: Google

V roce 2018 jsme se dočkali nového sdílení polohy ve službě Google Mapy. Od té doby nedošlo nějakým gramatickým změnám, ale samotná aplikace Google Mapy prošla grafickou a funkční změnou. Nyní jsou prvky nově rozmístěny, přičemž došlo na odstranění bočního menu. Nejrůznější možnosti a nastavení se nachází v menu pod profilovou fotkou, zbytek je v dolních záložkách. Nyní jsme se dočkali další grafické změny.

Google Mapy získávají nový design [aktualizováno]

Sdílení polohy

Původní vzhled funkce sdílení polohy v aplikaci Google Mapy byl možná pro některé až moc komplikovaný, respektive bylo vše na jedné obrazovce. První jste se tedy museli zorientovat, komu vlastně chcete poskytnout svou polohu, a na té samé obrazovce nastavit vše podstatné.

Google se zaměřil na způsob aktivace a nyní je vše více členěné. Po kliknutí na sílení polohy se zobrazí mapa s vaší polohou, přičemž v dolním pravém rohu je tlačítko pro volbu lidí, kterým bude vše sdíleno. Po kliknutí se přesunete k výběru lidí, nastavení kolem doby sdílení a zároveň se zobrazí v malém boxu informace o vaší poloze současné se stavem baterie.

V podstatě funkcionalita zůstala zachována, jen došlo na změnu designu a způsobu nastavení. Nová podoba více zapadá do designu aplikace, přičemž zde máte hned na dosah palce informace, co se vlastně bude sdílet. Také menší prohlášení, aby si byl uživatel vědom, co se bude dít. Novinka by měla být již nyní k dispozici v aplikacích. Zřejmě došlo k aktivaci ze strany serverů Googlu.

