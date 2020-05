Google Discover získává reklamy Discovery Ads

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se snaží vylepšovat reklamy a samotné systémy pro inzerenty tak, aby došlo k co největšímu dosahu. Není to jedinou prioritou. Stále se snaží držet strategie, že reklama by se měla zobrazit tam, kde je to vhodné. Například služba Google Fotky nezobrazuje reklamní sdělení, jelikož Google nepovažuje za dobré narušování při prohlížení vzpomínek. V rámci svého snažení v oblasti reklam představil a nabídl inzerentům Discovery Ads, díky čemuž mohou oslovit až 2,9 miliardy uživatelů. Nyní zde máme další novinky.

Reklamy v Google Discover

Reklamy v rámci služby Youtube jsou pochopitelné, v podstatě se jedná o způsob jak zaplatit provoz a samotnou tvorbu. Nyní bude tato platforma zobrazovat specifický typ reklam v seznamu videí ve formě boxu, kde budou reklamy zobrazeny vedle sebe a uživatel je bude moci procházet horizontálně. Discovery Ads zamíří i do Gmailu, ale zde se nachází již nějakou dobu, jen byly jiného typu.

Novinkou je začlenění reklam přímo do Google Discover, dříve se tato sekce jmenovala Google Now, případně Google Feed. V rámci novinek a zpráv z celého světa, které Google vybíral dle vašich priorit, jsme zatím neměli reklamy, ale to se mění. V podstatě se budou zobrazovat jako jakékoliv další články, jen budou mít značku Ad před samotným názvem článku.

Zřejmě se tato novinka nesetká s kladným ohlasem. Zatím nic nenaznačuje tomu, že by zde byla cesta, jak reklamy odstranit z Google Discover. Samozřejmě je otázkou, jak budou časté a jak moc cílené. Nyní si tedy budou muset uživatelé dávat pozor, na co klikají.

