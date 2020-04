Viber získává vylepšení mizejících zpráv

Na trhu najdeme větší množství komunikační aplikací, přičemž se předhánějí nejrůznějšími bonusovými funkce, nálepkami a jinými vychytávkami. Hlavní lákadlem je ale čím dál více soukromí a zabezpečení. Komunikační platforma Viber nyní přidává další novinku, kterou možná následně najdeme u konkurenčních aplikací.

Většina komunikačních aplikací nabízí možnost tajných konverzací, které se neukládají. V této oblasti se nabízí také dočasné zprávy, jinak řečeno, lze navíc nastavit, po jaké době dojde k odstranění na obou komunikujících stranách. Nyní společnost oznámila, že mizející zprávy budou dostupné ve všech typech konverzací. Nebude tak potřeba pokaždé vytvářet novou tajnou konverzaci.

Nastavit lze dočasnost od 10 nebo 30 sekund, až po hodiny, jak je vidět na snímku níže. Firma přitom uvádí, že takovou možnost bude možné nastavit i na dny. Samotný odpočet se zahájí až v momentu, kdy druhá strana zprávu zobrazí.

Samozřejmě se nabízí, že druhá strana si může udělat snímek obrazovky, ale tato událost je zaznamenána a je o ní následně záznam v komunikaci.

„Jsme nadšeni, že můžeme oznámit novinku, a to uvedení mizících zpráv do všech konverzacích dvou uživatelů. Poprvé byly mizící zprávy uvedeny v roce 2017 jako součást „tajných“ konverzací. Od té doby se stalo evidentní, že podobná funkce, která zajišťuje utajení, by měla být součástí běžných chatů. Novinka zahrnuje i to, že ve chvíli, kdy adresát udělá fotografii obrazovky s mizící zprávou, přijde odesílateli upozornění. Jde o další krok na naší cestě, jak se stát nejbezpečnější komunikační aplikací na světě,” řekl Ofir Eyal, COO Viber.