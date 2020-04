Uniklý obrázek má ukazovat fotoaparát iPhonu 12 Pro

Zdroj: SvetApple.sk

Spekulace ohledně iPhonu 12 sílí každým dnem a to do jeho představení zbývá ještě skoro půl roku. Po představení iPadu Pro 2020 s pokročilým snímání pomocí LiDARu se předpokládá jeho integrace také do nadcházejícího iPhonu. Server Concepts iPhone údajně získal z iOS 14 nákres zadní strany právě chystaného iPhonu 12 Pro.

iPhone 12 Pro s LiDARem

Není žádným překvapením, že se Apple chystá integrovat pokročilejší snímání okolí pro rozšířenou realitu. U nového iPadu Pro 2020 k tomu využívá LiDAR, přičemž ostatní výrobci používají ToF senzory. Výsledek je ale v obou případech podobný. Apple dle nejnovějšího úniku integruje jako čtvrtý fotoaparát právě LiDAR. Jak to má vypadat, můžete vidět níže. Nejsme si ale jisti, zda se nejedná jen o koncept. Server nemá za sebou žádný reálný únik z minulosti a není tak moc věrohodný.

Na druhou stranu zadní strana iPhonu 12 Pro takto opravdu může vypadat. Již dříve jsme se setkali s návrhy servery SvetApple.sk, který vystihl podobu obdobně. Tyto koncepty můžete vidět níže.

Nový iPhone 12 Pro má dorazit ve dvou velikostech a to 6,1 a 6,7 palce. Krom toho se máme dočkat také iPhonu 12 ve dvou velikostech a to 5,4 a 6,1 palce.

Zdroj: 9to5mac.com



