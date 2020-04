TSMC přeci jen zahajuje výrobu čipu A14

Zdroj: MacRumors

TSMC je pro Apple naprosto klíčovým dodavatelem na poli procesorů. Jedná se totiž o největšího světového specializovaného nezávislého výrobce polovodičových disků a šestého největšího výrobce integrovaných obvodů.

TSMC i přes pandemii bude vyrábět

Právě tato společnost se stará o dodávky všech procesorů pro iPhone. Je tedy jasné, že pro Apple má velký význam. Vzhledem k další spolupráci se firma TSMC rozhodla zahájit objemovou výrobu 5nanometrových čipů. Původně se mělo za to, že z důvodu pandemie COVID-19 bude hromadná výroba odložena o jeden nebo dva kvartály.

Naštěstí pro Apple se TSMC rozhodlo procesory A14 začít vyrábět už tento měsíc, tedy v dubnu. Nutno podotknout, že se jedná o velice důležitý krok pro představení budoucího vlajkového modelu iPhone 12, který má dorazit na podzim letošního roku. Kromě toho je TSMC výhradním dodavatelem procesorů řady A společnosti Apple už čtyři roky, tedy od roku 2016. Její procesory se postupně zmenšují, neboť i nadále dochází k zdokonalování výrobního procesu, což ve finále přináší lepší výkon, životnost baterie na jedno nabití a správu teploty pro iPhone. Níže se můžete podívat na evoluční vývoj procesorů TSMC pro iPhone:

A10 čip: 16nm

A11 čip: 10nm

A12 čip: 7nm

A13 čip: 7nm+

A14 čip: 5nm

Kdyby se tedy nepovedlo výrobci dodat procesory včas, mohlo by to mít velký vliv na budoucí spolupráci mezi těmito firmami. V loňském roce TSMC navíc oznámila investici v podobě 25 mld. dolarů do nové výrobní 5nanometrové technologie. Právě díky tomuto kroku se i nadále stala výhradním dodavatelem procesorů pro amerického technologického giganta. Dle analytika Ming-Chi Kua plánuje firma na podzim představit hned čtyři špičkově vybavené iPhony 12 s podporou nejmodernějších 5G sítí. Na trh se pak dostaví model s 6,1palcovým, 6,7palcovým a 5,4palcovým displejem.

