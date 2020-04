Nike Run Club přináší nové metriky a další

Zdroj: MacRumors

Společnost Nike vydala velmi zajímavou aktualizaci aplikace Nike Run Club pro iPhone a Apple Watch. Tento instalační balíček přináší nové vylepšené rozhraní pro chytré hodinky s logem nakousnutého jablka a také další metriky.

Nike Run Club přináší několik funkcí

Nike uvádí, že nová verze aplikace Nike Run Club ukazuje po dokončení tréninku zcela nové metriky. Tyto další metriky zahrnují kadenci, rychlost vaší nejrychlejší míle a další. Pro uživatele si společnost připravila také dvě nové pozoruhodné funkce.

Obě jsou dostupné pro Apple Watch uživatele. První funkcionalita nyní zobrazuje barvu běhu na celém rozhraní. Rozhraní se může barevně lišit, respektive měnit. Vše záleží na tom, kolik kilometrů uběhnete. Níže přikládáme konkrétní barevné varianty:

Žlutá: 0-49 km

Oranžová: 50-249 km

Zelená: 250-999 km

Modrá: 1000-2 499 km

Fialová: 2 500 – 14 999 km

Volt: více než 15 000 km

Druhou funkcí pak je Nike Twilight Mode. Tato novinka zobrazuje barevnou úroveň, které jste dosáhli během tréninku. To by ale podle všeho mělo být z novinek vše. Aplikaci si samozřejmě můžete stáhnout zdarma, a to přímo z obchodu App Store. Pokud se vám nová aktualizace stále nezobrazuje, budete si muset chvíli počkat. Může pár dní trvat, než se nové funkce objeví všem uživatelům.

