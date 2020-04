Zdroj: 9to5mac

Astro Slide přináší vstupenku do dávných časů PDA

Planet Computers i nadále pokračuje ve vývoji velmi unikátních fyzických klávesových smartphonů. Kromě toho společnost nyní pracuje na svém nejnovějším vlajkovém modelu Astro Slide. Telefon se v současnosti nachází na Indiegogo.

Astro Slide kombinuje smartphone a PDA

V podstatě se jedná o velice unikátní kousek. Kromě toho je telefon vybaven velice dobrými hardwarovými specifikacemi. Ovšem klíčovou funkcí je mechanismus RockUp, díky němuž můžete z telefonu udělat PDA.

Jak je ukázáno na přiložených snímcích níže, RockUp vám umožní vysunout displej a následně ho otočit nahoru, čímž vytvoříte něco jako mini-notebook. Poté se objeví (i když velmi malá) fyzická klávesnice QWERTY. Po dokončení práce, například psaní delších textů, můžete displej opět zasunout zpět a mít opět klasický telefon s 6,53palcovým displejem.

Ať už jde o telefon nebo PDA, Astro Slide vypadá velice zajímavě. K dispozici je i nejnovější operační systém Android 10 a duální bootování Linuxu. Srdcem zařízení je procesor Dimensity 1000 od MediaTeku s vestavěným 5G modulem. Novinka také nabízí zadní 48megapixelový fotoaparát, to samé platí pro přední fotoaparát. O spouštění aplikací a dokumentů se pak postará operační paměť s kapacitou 6 GB. Uvnitř zařízení se samozřejmě nachází také 128GB úložiště s možností rozšíření pomocí microSD.

Astro Slide tak přináší vstupenku do dávných časů, kdy trhu s produktivitou vládly BlackBerry PDA, a zároveň přináší všechny funkce běžného smartphonu. Planet Computers má dobré výsledky na Indiegogo, takže by se nemělo stát, že by projekt padl. Novinku si zde můžete zakoupit za 491 dolarů (cca 12 432 Kč), přičemž doručení se odhaduje na březen 2021.

Zdroj: engadget.com



Domů » Články » Astro Slide přináší vstupenku do dávných časů PDA

reklama reklama