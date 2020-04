iOS 14 má dostat widgety na domovskou obrazovku a nové tapety

Zdroj: Dotekomanie.cz

Již za dva měsíce bychom se měli dočkat představení nové verze operačního systému iOS s číslovkou 14. Spekulace a úniky z této nadcházející verze tak přicházejí čím dál častěji. Nyní se k nám dostávají snímky obrazovky nového výběru tapet a také informace, že má mít iOS 14 widgety na domovské obrazovce.

iOS 14 získá vylepšenou Klíčenku, ta bude konkurovat 1Password

iOS 14 s widgety mezi ikonkami?

Již dříve jsme slyšeli o novince, že tapety budou rozděleny do různých sekcí. To nyní potvrzuji uniklý snímek z iOS 14. Ten nám navíc dává náhled na seskupování tapet na zamčené a domovské obrazovce. Vypadá to, že zde bude možnost vytvořit rozmazáním z tapety na zamčené obrazovce barevný přechod pro tapetu na domovské obrazovce.

Další novou funkcí s interním pojmenováním „Avocado“ má být domovská obrazovka s widgety. Na rozdíl od iOS na iPadu, kde jsou již widgety vedle ikonek, mají být nově widgety mezi ikonkami. Tato nová funkcionalita to ale prý nemusí stihnout do finální verze iOS 14 a je prý možné, že dojde k odložení.

Spekulace ohledně přepracování domovské obrazovky iOS tu byly již před příchodem iOS 13. Tenkrát prý nakonec došlo k odložení na další velkou verzi. Doufejme, že se tak widgetů dočkáme, nová aktualizace iOS 14 by tak hned byla mnohem zajímavější.

