Quibi je nová streamovací služba s omezenou dostupností

Streamovací služby jsou v dnešní době čím dál populárnější a v době pandemie je uživatelé využívají čím dál více. Pakliže se chcete dívat na filmy, seriály, dokumenty a jiný podobný obsah, nabízí se několik možností. Pomyslným králem je Netflix, ale i další společnosti spustily své vlastní produkty. Na trhu najdeme například Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Go a mnoho dalších. Některé jsou dostupná v Česku, jiné jsou teprve na svém začátku. Nyní ale přichází trochu odlišná konkurence, která chce přinést evoluci v tomto segmentu. Novinka se jmenuje Quibi.

Nová stramovací služba se připravovala několik let, přičemž o sobě dává znát nejvíce v posledním půl roce. Nyní došlo ke spuštění, přičemž láká na svůj originální obsah a celkové pojetí, jak by měl takový obsah vypadat. Nečekejte celovečerní filmy, dlouhé seriály, či cokoliv, co by vás upoutalo k obrazovce na hodiny. Quibi obsahuje totiž seriály, dokumenty a další videa v délce mezi pěti až desíti minutami.

Unikátností streamovací služby Quibi je i technologie Turnstyle, která umožňuje sledovat veškerý obsah ve vertikálním i horizontálním pojetí. Prostě nezáleží, jak držíte mobil. Nejde zde ale jen o oříznutí. Sice obsah na výšku bude značně omezen, ale vše podstatné budete mít na displeji, divák nepřijde o nic podstatného.

Za Quibi stojí Jeffrey Katzenberg (zakladatel DreamWorks Animation) a CEO Meg Whitman (dříve CEO eBay a Hewlett Packard Enterprise), přičemž do celého projektu bylo napumpováno 1,75 miliardy dolarů. Na projektu se podílí režiséři jako Steven Spielberg a Guillermo del Toro, přičemž se zapojily hvězdy jako Liam Hemsworth, Jennifer Lopez, Christoph Waltz, Kristen Bell, Kevin Hart a spousta dalších.

Služba jako taková stojí 4,99 dolarů, ale v tomto plánu jsou i reklamy. Bez nich pak Quibi stojí 7,99 dolarů. V tuto chvíli je služba dostupná v USA a v Kanadě, přičemž se plánuje rozšíření do dalších zemí. K dispozici bude jen pro Android a iOS, webová verze se zřejmě neplánuje, ani podpora chytrých televizí a podobně v dohledné době.

