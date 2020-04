Huawei mobily získávají alternativu ke Google Mapám

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nové Huawei mobily to nemají jednoduché, kvůli nutné absenci Google aplikací a služeb. Mnoho obsahu chybí a společnost musí dělat vše pro to, aby nabídla zákazníkům dostatečné alternativy, případně nalákala výrobce. Existují nejrůznější alternativy a dokonce existuje návod, jak dostat do mobilu Google služby, ale není moc bezpečný. Nyní máme ale dobrou zprávu pro majitele mobilů bez Google služeb a aplikací. Dnešním dnem je totiž dostupná plnohodnotná mapová aplikace a navigace Here WeGo.

Here WeGo pro Huawei smartphony

Mobily jen s AppGallery nenabízely moc dobrých navigační aplikací. Ze své zkušenosti bych spíše řekl, že nebyla k dispozici ani jedna. Dokonce ani TomTom, která uzavřela spolupráci s Huawei, ale na dostupnost si musíme počkat. Naštěstí je konečně dostupná aplikace Here WeGo, která se dá považovat za dostatečnou alternativu ke Google Mapám.

Sama služba a aplikace má za sebou divokou minulost. První byla dostupná pro mobily Nokia se systémem Symbian S60v3, následně pro Windows Mobile 5. Dokonce změnila několikrát svůj název. původně se služba jmenovala OVI Maps, následně na Nokia Maps a nějakou chvíli i Here Maps. Dnes je známá jako HereWeGo.

Výhodou dostupnosti v AppGallery je i fakt, že je v češtině a obsahuje rozsáhlá data, i lokálního charakteru. Aplikace má velikost 61 MB a byla uvolněna do AppGallery již 22. dubna. Nyní tedy můžete začít stahovat do svých mobilů Huawei z tohoto odkazu.

