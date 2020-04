Samsung poprvé udělal radost jablíčkářům, Apple Music míří na jeho chytré televizory

Zdroj: Samsung

Snad poprvé v celé historii udělala společnost Samsung velkou radost jablečným uživatelům. Jako první na světě totiž integrovala do své nabídky službu Apple Music. Konkrétně je tato služba nově k dispozici v chytrých televizorech značky jihokorejského výrobce.

Samsung využívá pandemie a vydává podporu Apple Music

Samotná firma oznámila, že Apple Music je počínaje dnešním dnem dostupný ve více než 100 zemích světa. Pokud tedy patříte mezi majitele chytrého televizoru značky Samsung, a zároveň jste předplatitelem Apple Music, můžete si službu vychutnat i zde. Společnost se samozřejmě snaží také využít aktuální situace, kdy většina lidí tráví čas doma.

„Díky aplikaci Apple Music, která je ode dneška k dispozici na televizorech Samsung modelových řad 2018 až 2020, mohou uživatelé streamovat přes 60 milionů skladeb bez reklam, sledovat nejlepší videoklipy a procházet tisíce playlistů, které pro ně připravili špičkoví hudební experti zaměření na různé žánry.

I v případě chytrého televizoru platí, že platící uživatelé Apple Music budou mít k dispozici všechny funkce. Využívat tak budete moci například personalizovaná doporučení či originální rozhlasovou stanici Beats 1. Kdybyste nevěděli, co je Beats 1 zač – jedná se o celosvětové streamovací rádio, na kterém se objevují známý umělci. Již několikrát zde vystoupili Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled nebo Elton John. Společnost Samsung také oznámila, že se v aplikaci pro chytrou televizi bude nacházet sekce At home With Apple Music. Právě zde najdete nové playlisty, skupinové chaty s oblíbenými muzikanty v jejich domovech přes FaceTime, rozhovory a další.

Jak bylo již řečeno, Apple Music se počínaje dnešním dnem rozšiřuje na chytré televizory značky jihokorejského výrobce. Aplikace je ode k dispozici na televizorech Samsung modelových řad 2018 až 2020.

