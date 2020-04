Bezpečnostní kamera Xiaomi Mi Smart Camera nyní jen za 527 Kč! [sponzorovaný článek]

Xiaomi nestojí jen za smartphony a chytrými náramky. V portfóliu tohoto výrobce najdeme i dopravní prostředky a zařízení do domácností. Nyní jsme se dočkali Mi Smart Camera, což je kamera do domácnosti, případně i do malých podniků. Právě tato kamera je nyní v akci u internetového obchodu eBay.

Xiaomi Mi Smart Camera za velmi nízký peníz

Originální Xiaomi Mi 1080P HD WiFi kamera je internetového obchodu eBay po dobu jednoho týdne jen za 700 Kč. Pokud ale použijete náš odkaz , zaplatíte jen 527 Kč. Ale pospěšte si, skladové zásoby rychle mizí a platnost slevy je závislá na tom, jak rychle svou objednávku stihnete dokončit. Kupujte ZDE.

Hlavní předností tohoto zařízení je možnost sledovat prostředí v celé místnosti. Může tedy zaznamenávat vše v 180 stupních, přičemž má k dispozici 85stupňový pozorovací úhel. Kromě natáčení v horizontální poloze je možnost i částečné vertikální nastavení. Samozřejmostí je ovládání pomocí smartphonu. V samotné aplikaci lze pořizovat snímky, nahrávat videa, nebo využít telefonátu – když jste například mimo domov a chcete použít kameru pro videohovor. Mi Smart Camera disponuje Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, slotem na microSD, detektorem pohybu, reproduktory, mikrofonem a možností nočního vidění. Samotná kamera umí nahrávat ve Full HD, přičemž optika má f/1.8.

