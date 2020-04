Zdroj: Dotekomanie.cz

Minulý týden Google vydal třetí vývojářskou verzi systému Android 11, přičemž bude následovat veřejná beta verze, která bude dostupná i skrze otevřený program. XDA Developers nelení a zkoumají zdrojový kód, jestli se někde neukrývá nějaký novinka, nebo část kódu naznačující budoucí funkci. Podařilo se jim objevit, že Google chystá rozšíření Live Captions, tedy titulků v rámci celého Androidu. Funkce v systému se funkce jmenuje Okamžitý přepis.

Titulky pro telefonní hovory?

Google představil funkci Live Captions v Androidu 10, přičemž zprvu byla dostupná jen pro mobily Pixel. Nyní je podpora širší, aspoň co se týče zařízení. Bohužel je funkce dostupná jen pro angličtinu, přičemž Google slibuje rozšíření o další jazyky. XDA Developers se podařilo objevit, že funkce bude dostupná i pro telefonní hovory.

To by ve výsledku znamenalo, že můžete přímo na displeji vidět, co druhá strana říká. Může vás ale napadnout otázka, na co byste něco podobného potřebovali. Nabízí se například možnost pro neslyšící, kteří takto mohou jednoduše zjistit, co druhá strana říká. Případně se nabízí pro ně možnost ovládání nějakého telefonního automatického systému (samoobsluhy).

Vše bylo objeveno v Device Personalization Services ve verzi 2.13.302920511. Kromě náznaků možnosti aktivování se zde také nachází fráze, která dá druhé straně vědět, že je aktivovaný okamžitý přepis telefonního hovoru. Dá se tedy předpokládat, že Google bude tuto novinku cílit zejména na vylepšení používání v rámci přístupnosti. Jestli bude k dispozici hned v Androidu 11, nelze zatím říci.

Zdroje: xda-developers.com, phonearena.com



Domů » Články » Android nabídne živý přepis telefonních hovorů

reklama reklama