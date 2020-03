Tronsmart Element T6 Max – koupě zajíce v pytli? [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Díky technologii SoundPulse, designu a rozvržení reproduktorů by Tronsmart Element T6 Max mohl být váš nový hudební mazlíček. Můžete ho připojit k čemukoli a všemu, co má Bluetooth a hudební přehrávač. S tímto reproduktorem tak můžete vytvořit dobrý večírek.

Bylo mi jasné, že se v letošním roce setkám s čím dál tím větším počtem reproduktorů. Není se čemu divit. Bezdrátové a hlavně přenosné reproduktory poslední dobou táhnou. Největším trhákem v tomto segmentu jsou samozřejmě chytré reproduktory, které podporují Google Assistant, Alexu či Siri. Na trhu se ale najdou i běžné, tedy hloupé reproduktory, které mohou zaujmout svým zvukem či designem. Právě skvělý zvuk a design se snaží Tronsmart Element T6 Max nabídnout v jednom malém těle.

Pár reproduktorů mi rukou prošlo a musím uznat, že mě kousek T6 Max příjemně překvapil. Ovšem vše není tak růžové, jak to z prvních vět může vypadat. Pojďme se společně podívat na to, co reproduktor nabízí, kde jsou jeho přednosti a kde naopak nedostatky.

Tronsmart Element T6 Max: balení

Reproduktor dorazil v poměrně velkém balení. Respektive krabice, ve kterém je zařízení zabaleno, má velké a široké rozměry. To je ale vcelku logické, neboť reproduktor sám o sobě je velký, těžký a celkem i široký. V balení se kromě zařízení nachází také různé papíry (provozní pokyny, základní informace a záruční karta). Zapomenout zmínit nemohu ani přítomné d a kabely – prvním je USB-C pro nabíjení baterie, zatímco druhým je 3,5mm audio kabel pro drátové propojení.

To ale stále není vše. Dokonce se zde nachází speciální ochranné pouzdro, které bude reproduktor chránit před nečistotami a poškrábáním při cestování. Více se toho v balení už nenachází. Musím podotknout, že balení je velice stylové.

Tronsmart Element T6 Max: Funkcionalita

Pokud pravidelně sledujete náš web, pak víte, co TWS znamená. Pro jistotu ale připomenu, že jde o True Wireless Stereo. V praxi to znamená, že dojde nejprve k vzájemnému spojení a až poté přijde na propojení s vaším smartphonem, tabletem, notebookem nebo jakýmkoli jiným Bluetooth zařízením. Jinými slovy, pokud máte dva podobné reproduktory, můžete je takto jednoduše bezdrátově propojit a získat ještě lepší zvuk. Bohužel tuto funkci jsem nemohl nijak otestovat. Je ale fajn, že ji reproduktor nabízí. Za to palec nahoru.

Co jsem však osobně mohl z funkcionalit vyzkoušet, tak byl nový Bluetooth ve verzi 5.0. Ten umožňuje rychlejší bezdrátové připojení bez ztráty kvality a snižuje celkovou spotřebu baterie. V případě bezdrátového připojení jsem se ani jednou nesetkal s problémem, který by znemožnil používání reproduktor. Nicméně, pokud byl reproduktor připojen k MacBooku a byla spuštěna hudba a do toho mi někdo zavolal na telefonní číslo, spojení se následně přerušilo. Musel jsem tedy reproduktor znovu připojit. Nevím, kde byla chyba – jestli na straně Handoff funkce či u reproduktoru. Nejedná se o velkou překážku, na druhou stranu příjemné to také není.

Pro pro spárování dokonce můžete použít také NFC připojení (Near Field Communication). Nemusím vám samozřejmě vyprávět o tom, jak připojování NFC na iPhonu s reproduktorem funguje. Bohužel jsem také tuto část neměl možnost vyzkoušet. Věřím ale, že připojení skrze NFC je funkční.

Skvělá výdrž na jedno nabití

Tronsmart Element T6 Max je samozřejmě bezdrátovým reproduktorem. Znamená to tedy, že jej bez nutnosti kabelového připojení do elektriky můžete používat, takže se skvěle hodí na cesty. Z tohoto důvodu je v těle umístěna velký baterie, která nabízí 12 000 mAh. Na jedno nabití pak reproduktor vydrží skvělých 20 hodin. Osobně jsme se dostal na 20 hodin a 16 minut. Troufám si říci, že by výdrž baterie mohla být delší, kdybych hlasitost ještě o něco snížil. Této výdrže jsem dosáhl při 50% hlasitosti.

Reproduktor se pak nabíjí prostřednictvím USB-C portu, přičemž samotné nabíjení trvá přibližně šest hodin. Akumulátor v pohotovostním režimu vydrží až 18 dní či dokonce 3 měsíce. V opačném případě se T6 Max automaticky vypne po 10 minutách, pokud není připojen k nějakému zařízení.

Musím výrobce opravdu za výdrž baterie pochválit. Jedná se určitě o jednu ze silnějších stránek reproduktoru, možná i o nejsilnější stránku. Samozřejmostí je také současné nabíjení a používání reproduktoru. Doporučuju jej ale nabíjet během nečinnosti, protože proces bude rychlejší.

Design: CTRL+C, CTRL+V

Pěkně kulatý, hodí se do každého interiéru a můžete jej používat venku. Nezní vám to povědomě? No jasně, tohle už jsme viděli u HomePodu od Applu. Už na první pohled je jasné, odkud vítr fouká – inspirace u jablečného konkurenta. To ale ničemu nevadí. Reproduktor totiž působí velice dobře, minimalisticky a sebevědomě. K tomu je také odolný vůči stříkající vodě a pocení – u posledního bodu si nejsem jist, jak by se pot dostal na zařízení, ale je fajn vědět, že ani pot přehrávání hudby nezastaví.

Reproduktor je vyroben z následující kombinace materiálů – kov, plast, tkanina a guma. Na horní straně se pak nachází dotykový ovládací panel, přičemž jednotlivé prvky jsou osvětlené a po 30 sekundách nepoužívání se automaticky vypnou. Na ovládacím panelu se pak nachází dotyková tlačítka pro regulaci hlasitosti, ztlumení, přehrávat / vypnout, aktivace NFC, indikátor, Bluetooth připojení /smartphone, TWS) a tlačítko pro přijímání telefonních hovorů či aktivaci hlasového asistenta (Siri, Google Assistant, Cortana).

Horní polovina konstrukce tvoří čtyři výškové reproduktory směřující ke čtyřem stranám, zatímco spodní polovina má výkonný basový reproduktor (Deep Bass). K dispozici je také osm pasivních reproduktorů, které pomáhají produkovat čistý a hlasitý zvuk. S ohledem na rozložení reproduktorů je zvuk dobře slyšet na jakékoli straně. Vstupy a výstupy jsou umístěny pouze na jednom místě, na spodní straně. Zde najdeme USB-C port, DC vstup, 3,5mm jack konektor a tlačítko pro zapnutí / vypnutí.

Zvuk: vysoká hlasitost, tvrdé basy

Reproduktor má deklarovaný maximální výkon 60 wattů a při připojení dalšího reproduktoru pomocí TWS funkce dosáhnete na 120 wattů. Stejně jako model T6 Plus podporuje i Tronsmart Element T6 Max technologii SoundPulse, jenž dává menším reproduktorům větší výkon.

Ačkoliv na papíře vypadá zvukový výstup skvěle, realita je trochu jinde. Osobně mám ze zvuku velice smíšené pocity. Celkově vzato lze říci, že za tak nízkou cenu dostanete opravdu dobrý pocit z poslechu. Pokud si ale jednotlivé zvukové profily rozdělíme, zjistíme, kde je skutečnost. Pravdou je, že se reproduktor snaží až nepříjemně moc tlačit důraz na basový doprovod. Basy jsou prostě přitažené za uši. V podstatě ani nevím, k čemu přesně mé pocity z basů přirovnat. Navíc vás ani sousedé nebudou plácat po zádech, protože dunění uslyší o dvě patra níže.

To nemluvím ani o samotné hlasitosti zvuku. I při té nejnižší úrovni je reproduktor opravdu nepříjemně hlasitý. Na noční tiché poslouchání hudby tak můžete rovnou zapomenout, protože silné basy + hlasitý zvuk nejdou dohromady. Na druhou stranu je třeba hledat i pozitiva. S T6 Max můžete uspořádat velký večírek, protože zvuk bude pořádně slyšet. Když si odmyslím nesmyslně tvrdé basy, výškové profily nejsou vůbec špatné. Celkem slušně si poslechnete rockovou hudbu, naopak hip-hop si moc neužijete. Abych ale zvuk shrnul – ve své cenové kategorii si myslím, že se reproduktor nemusí obávat z žádné konkurence. Jen přeci se stále nacházíme na pomezí nízké a střední třídy. Celkově zvuk nezklame, ale ani nenadchne.

Tronsmart Element T6 Max: Koupit či nekoupit?

Pokud často vytváříte večírky pro více lidí najednou, Tronsmart Element T6 Max se vám poměrně slušně postará o hlasitou hudbu. Líbí se mi, že při vyšší hlasitosti je zvuk stále čistý a silný. Basy samozřejmě budou vybočovat, ale neurazí. Skvělou vlastností je jednoznačně dlouhá výdrž na jedno nabití. Věřím, že se z reproduktoru dá vymáčknout daleko více, konkrétně s funkcí TWS.

Hledáte-li reproduktor pro váš obývací pokoj, zahradu nebo cestování, mohu T6 Max doporučit. Je třeba ale počítat s určitými kompromisy, které lze u takto levného zařízení očekávat. Dokážete se smířit s ne tak kvalitními basy? Na tuto otázku si musíte odpovědět každý z vás. Jedině poté dojdete k tomu, zda stojí za koupi – za mě ano.

Klady

Design po vzoru HomePodu

Silný zvuk

Dlouhá výdrž na jedno nabití

Podpora TWS funkce (True Wireless Stereo)

Bluetooth 5.0

Zápory

Zbytečně tvrdé basy

Hlasitost reproduktoru při nízkém nastavení

Horní dotykový panel je místem otisků prstů

Kvůli váze není příliš přenosný

Za poskytnutí reproduktoru děkujeme obchodu Geekmaxi. Při zadání kupónu T6MAXCZ získáte slevu 10 EUR. Kupujte ZDE.



