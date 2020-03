Oppo Reno Ace2 na reálné fotografii

Zdroj: Android Authority

Oppo Reno Ace bylo představeno loni v říjnu a nabídlo Snapdragon 855+ a rychlé 65W nabíjení. Řeč nyní ale bude o nástupci Oppo Reno Ace2, který se měl objevit na první fotografii. Co snímek odhaluje?

Oppo Reno Ace2 bude mít čtyři fotoaparáty

Obrázek nám dost jasně demonstruje smartphone v modré barvě. Na jeho zadní straně je umístěna čtveřice fotoaparátů, které jsou v kruhovém rozložení. Tak trochu svým designem připomíná OnePlus 7T. Sice na fotografii není zachycena přisvětlovací LED dioda, ovšem je velice pravděpodobné, že je umístěna na levé straně fotoaparátů.

Další detaily, které můžeme z fotografie vyčíst, jsou například hardwarová tlačítka hlasitosti, která se budou nacházet na levé straně telefonu. Oppo Reno Ace2 na této straně bude mít i slot pro vložení SIM karty. Na spodní straně se samozřejmě bude nacházet nejmodernější USB-C port vedle dvou mřížek – jedna pro reproduktor a mikrofon.

Více informací o chystaném telefonu ale nemáme. Podle posledních spekulací by telefon měl nabídnout nový procesor Snapdragon 865. To je ale tak zhruba vše, co o nástupci první generace víme.

Zdroj: gsmarena.com



