Bose Portable Home Speaker – skvělý zvuk kdekoliv [recenze]

Značka Bose je již dlouhou dobu opravdu velkým hráčem ve světě bezdrátových reproduktorů – a jeho nejnovější model, Bose Portable Home Speaker, tuto pověst ještě více upevňuje. Pokud byl rok 2019 rokem chytrých reproduktorů, pak letošní rok bude patřit přenosným chytrým reproduktorům. Do této kategorie se nyní zapojuje Bose spolu s konkurenčními modely, jako je Sonos Move, který nabízí Google Assistant a Alexa.

Sonos patří mezi největšího konkurenta společnosti Bose. Může tedy Bose na poli přenosných chytrých reproduktorů konkurovat? Jeho nejnovější reproduktor jsme dlouhodobě testovali.

Bose Portable Home Speaker: Design

Design u tohoto chytrého a přenosného reproduktoru potvrzuje dlouholetou koncepci firmy Bose. Opět zde designéři dávají důraz na lehkost, jednoduchost a kompaktnost. Svou konstrukcí a vyklápěcím ouškem reproduktor připomíná kbelík. To ale není vůbec špatně, ba naopak. Zařízení působí velice minimalisticky, takže se hodí do každé scény – obýváku, ložnice i kanceláře.

Osobně jsem z designu velmi nadšen. Velice se mi líbí způsob, jakým lze Bose Portable Home Speaker přenášet, tedy uchycením za vyklápěcí ouško. Výrobce zde zapracoval také na odolnosti, která se hodí přinejmenším při cestování. Reproduktor je totiž vybaven certifikací IPX4, což zaručuje, že zvládne drobné stříkance vodou či déšť, osobně jsem tuto odolnost netestoval. Věřme tedy výrobci, že zařízení déšť opravdu přežije.

S výškou 19,5 centimetrů je přenosný reproduktor schován v eloxovaném hliníkovém krytu, který je možné v obchodech zakoupit ve stříbrné či černé. Osobně musím vyzdvihnout stříbrný model, který působí futuristicky. Pokud ale máte rádi minimalismus, tak jako já, černá verze je dobrá volba.

Sofistikovaný, elegantní

Celkový efekt je elegantní a sofistikovaný, přičemž přenášení je velice pohodlné. Občas bývám překvapen, jak obtížné je některé přenosné reproduktory skutečně přenášet. Konkurenční reproduktory často bývají bez úchytů, mají objemnou konstrukci a vysokou hmotnost. Na to se tady ale nehraje, což z Bose Portable Home Speakeru dělá skvělého společníka během cestování.

Spodní třetina reproduktoru má ochrannou mřížku, jež je navržena tak, aby vysílala hudbu ve všech směrech. Mnohem menší mřížku najdete také v horní části, kterou obklopuje pogumovaná ovládací podložka. Je ze také vestavěné pole mikrofonů, které využijete při spuštění hlasového asistenta.

V horní části reproduktoru se nachází tlačítka pro zapnutí vypnutí, Bluetooth párování, regulaci hlasitosti, přehrávání/pauzu a tlačítko pro vypnutí mikrofonu. Poslední tlačítko využijete v případě, pokud chcete vypnout hlasového asistenta. Všechna tlačítka jsou hardwarová, nikoli dotyková, což mě potěšilo. Stisk jednotlivých tlačítek je pohodlný a přesný, takže reproduktor reaguje okamžitě. Nesetkal jsem se ani jednou s případem, kdy by jedno z tlačítek dlouhodobě nereagovalo. Osobně mám mnohem raději hardwarová než dotyková tlačítka. Při použití dotykových tlačítek se člověk sem tam může ukliknout. To zde nehrozí.

Na zadní straně reproduktoru se nachází nabíjecí USB-C port a to je vše. Žádné AUX připojení zde nehledejte. Přenosný reproduktor lze dobít také pomocí nabíjecí stanice Bose, kterou si však musíte dokoupit samostatně – v balení se nenachází.

Bose Portable Home Speaker: Funkce

Pokud jde o přenosné a chytré reproduktory, baterie na jedno nabití často příliš dlouho nevydrží. V případě tohoto Bose modelu ale akumulátor vydrží na jedno nabití až 12 hodin čistého přehrávání. To je více než u konkurenčního Sonos Move. Naopak takový Tribit XSound Go vydrží 24 hodin, ovšem ten zase ztrácí na kvalitě zvuku.

Prvotní nastavení reproduktoru je velice snadné – jednoduše stáhněte aplikaci Bose Connect a postupujte podle pokynů pro připojení Wi-Fi, nastavte si hlasového asistenta a vyberte své hudební a rozhlasové služby. Mezi ně patří Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, TuneIn a další. Zmínit musím také přítomnou podporu AirPlay 2. AirPlay umožňuje ovládání přehrávání v rámci Apple Music nebo Podcastů s použitím Siri. Stačí k tomu pouze iPhone, iPad či iPod Touch. AirPlay 2 navíc umožňuje spárovat více reproduktorů Bose a přehrávat hudbu ve více místnostech.

Hlavním lákadlem Bose reproduktoru je jednoznačně minimalistická konstrukce, jež cílí na cestování. Během cestování budete moci i nadále používat hlasové asistenty, včetně Google Assistant a Alexa. Sami si tak můžete určit, který z asistentů se vám bude hlásit. Můžete ho požádat o přehrávání hudby, aktualizaci počasí, kontrolu kalendáře a podobně.

Během mého testování jsem použil Google Assistant a zjistil jsem, že funguje velice dobře. Ať už jsem ho požádal o přehrávání skladeb v rámci Spotify nebo Apple Music, vždy vše fungovalo. Vestavěné mikrofony snad nikdy neměly problém s posloucháním mého hlasu, respektive hlasových příkazů.

Výkon

Kvalita zvuku, kterou nabízí přenosný chytrý reproduktor Bose, je opravdu na velmi dobré úrovni. Nabízí vyváženou zvukovou stopu, kterou obohacují dobře zapracované basy. Vlastně jsem až překvapen, jak dobrý zvuk dokáže reproduktor vyprodukovat. V podstatě jsem ihned po vybalení zařízení očekával velkou bídu – vzhledem k minimalistické konstrukci. Za tuhle uživatelskou zkušenost jsem ale rád, protože příště nebudu žádné zařízení soudit podle obalu.

Testování zvuku jsem zahájil poslechem Hummingbird od Fleet Foxe; přirozeně znějící kytara s jemně palcovými basovými strunami rezonovala po místnosti, aniž by přemohla složitě roztrhané výškové melodie.

Naopak v jiné skladbě, například After The Rain od Little Dragon, jsou bicí basové linky velmi pevné a reproduktor působí, že má zvuk opravdu pod kontrolou. Mezitím pod hladkými jazzovými vokály pulzují úderné orgány a mosazné linie. Je to poměrně složitá směs, ale reproduktor funguje dobře, ne-li s asertivitou HomePodu.

Konečné zhodnocení

Přenosný reproduktor Bose není prvním zařízením, které se snaží tlačit důraz na cestování. Bose Portable Home Speaker ale nabízí nádherný minimalistický design a díky lehké konstrukci je dobře přenositelný. Tohle jsou věci, které Sonos Move nenabízí.

Vypíchnout musím ještě jednoduché nastavení, výdrž baterie či chytré funkce. Ve srovnání s mnoha levnějšími reproduktory je Bose naprostým králem. Troufnu si říci, že velmi slušně šlape na paty HomePodu (po zvukové stránce) a přímé konkurenci, tedy Sonos Move, ještě zatopí. Někoho by mohla snadno odradit cena, která činí necelých 10 000 Kč. Pokud ale hledáte čistě přenositelný reproduktor se špičkovým zvukem, Bose Portable Home Speaker je jasným vítězem a já nemám problém s jeho doporučením.

Klady:

Moderní design

Minimalistická konstrukce

Překvapivě kvalitní zvuk

Výdrž baterie až 12 hodin

Podpora AirPlay 2 a hlasových asistentů

Zápory:

Vyšší cena

Za zapůjčení produktu děkujeme obchodu Smarty.cz. Produkt si můžete zakoupit ZDE



