Budoucí Galaxy Note možná bude ohebný

Samsung má již za sebou představení první várky top modelů, mezi kterými najdeme například Galaxy S20 Ultra (recenze). V druhé polovině roku očekáváme Galaxy Note 20, který bude sdílet spoustu specifikací, ale navíc bude mít i stylus. Jedná se v podstatě o jediný výrazný rozdíl oproti běžné sérii S. Možná se chystá změna a budoucí modely Note budou spadat do kategorie ohebných zařízení.

Patent od Samsungu odkrývá možnou budoucnost

Samsung má na svém kontě již dvě zařízení s ohebným displejem a konstrukcí. Prvním byl Galaxy Fold (recenze), přičemž spíše zapadá do sekce tabletů. Druhým ohebným smartphonem je Galaxy Z Flip (recenze) a zapadá do kategorie kompaktních top modelů. Díky novému patentu společnosti se dozvídáme, jak možná bude vypadat budoucí model Galaxy Note.

K dispozici jsou jen nákresy, z kterých jde ale odvodit případnou podobu. Samotný stylus by měl být dostupný po otevření zařízení, přičemž se pravděpodobně odsune samotný displej trochu stranou. Uchycení stylusu by mělo být řešeno i pomocí elektroniky, respektive motorků, které zabezpečí stylus, aby se nepohyboval.

Samsung plánuje přepracovat i samotný kloub. Ten by měl nabídnout lepší podporu ohebného displeje, aby se na něm nevytvářely nerovnosti při rozevřeném stavu. Samozřejmě nelze očekávat, že bychom se takového zařízení dočkali ještě letos. Kromě designu, konstrukce a dalších prvků musí společnost vyvinout ještě speciální ochranný povrch displeje.

Sice se Samsung chlubí použitím ultra tenkého skla u Galaxy Z Flip, ale k dokonalosti to má daleko. Případný stylus by za současných možností poškodil displej, stačil by trochu větší tlak. Je nutné, aby byl vyvinut odolný, tvrdý a přesto ohebný materiál chráníci zobrazovací panel.

