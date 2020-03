Nubia oficiálně oznámila několik příslušenství

Zdroj: Nubia.com

Vedle čerstvé herní novinky s názvem Red Magic 5G si společnost Nubia nachystala hromadu příslušenství pro chytré telefony. Čínský výrobce kromě základních funkcí u jednotlivých zařízení také zmínil cenovky s tím, že prodej bude oficiálně zahájen již ve čtvrtek 19. března. Nabídku příslušenství rozšíří o kvalitní nabíječky, přenosné power banky, dokovací stanici, USB kabel, ochranné pouzdro a tvrzené sklo.

Od každého něco

Nabíječka Red Magic 65W GaN Charger disponuje vstupem pro USB typu C + typu A, a pokud oželíte GaN (nitrid gallitý), tak si můžete pořídit druhou verzi s názvem 55W PD Charger, která má jen o něco menší výkon. Power banka s kapacitou článku 10 000 mAh je schopna nabíjet např. MacBooky a rozhodně potěší i rychlé 18W nabíjení na vstupu. Indikaci stavu zobrazují čtyři LED diody.

Náročnější uživatelé si mohou pořídit i dvojnásobně větší kapacitu. Navíc dostanou k využití více portů či možnost nabíjet nízkonapěťová zařízení, jako jsou chytré hodinky, fitness náramky či sluchátka. Herní dokovací stanice má vzadu umístěné konektory pro připojení sluchátek, LAN kabelu a USB typu C, což je pro konečné uživatele velmi praktické.

Co se týče ostatních doplňků pro model Red Magic 5G, tak ochranný obal zajistí jeho kompletní ochranu, ochranné sklíčko nijak nezasahuje do funkčnosti skeneru otisků prstů pod displejem či USB-C kabel je totožný jako ten přibalovaný do prodejního balení.

Prodejní ceny příslušenství: Red Magic 65W GaN Charger – 24 dolarů (tj. cca 569 Kč)

Red Magic 55W PD Charger – 16 dolarů (tj. cca 379 Kč)

Red Magic 10000mAh Power Bank – 21 dolarů (tj. cca 498 Kč)

Red Magic 45W PD 20000mAh Power Bank – 43 dolarů (tj. cca 1 019 Kč)

Red Magic 5G Gaming Dock – 28 dolarů (tj. cca 664 Kč)

Red Magic Case – 7 dolarů (tj. cca 166 Kč)

Red Magic Tempered Glass – 6 dolarů (tj. cca 142 Kč)

Red Magic USB-C Cable – 9 dolarů (tj. cca 213 Kč)

