Apple musí zaplatit další tučnou pokutu

Podle nové zprávy společnosti Reuters čeká amerického technologického giganta Apple tučná pokuta. Ta byla udělena od francouzského regulačního orgánu za proti soutěžní chování. Během příštího týdne bychom se měli o pokutě dozvědět více.

Aktuální informace hovoří o tom, že společnost Apple porušuje zákon týkající se soutěžního chování v její distribuční a prodejní síti. Co to přesně znamená, je prozatím nejasné, ale je možné, že se problém týká obchodu App Store. Apple dle všeho popřel jakékoli pochybení.

V současné době se jedná již o druhou pokutu, kterou francouzští regulátoři hodlají Applu udělit v roce 2020. Už v únoru bylo oznámeno, že Francie uložila Applu pokutu ve výši 25 mil. dolarů. Podrobnosti o této kauze budou v průběhu týdne k dispozici.

Apple musel zaplatit 25 mil. EUR

DGCCRF (The Directorate General for Competition, Consumption and the Suppression of Fraud), což je Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebu a potlačování podvodů, dospělo k jednotnému závěru. A to takovému, že Apple neinformoval uživatele o tom, že iOS aktualizace u starších telefonů mohou zpomalit jejich zařízení.

Šetření tohoto nešvaru probíhalo již od roku 2017, kdy se na internet dostala informace o úmyslném zpomalování iOS telefonů. Když začalo Applu téct do bot, okamžitě přišel s omluvou za nedostatečnou komunikaci směrem k zákazníkům. Následně pak postiženým zákazníkům nabídl výměnu baterii za sníženou cenu. Společnost vždy tvrdila, že funkce jsou navrženy tak, aby zachovaly životnost baterie tak dlouho, jak je to jen možné. Prý tyto funkce nikdy nebyly implementovány za účelem donutit uživatele zakoupit vyšší model.

Firma Apple tuto dohodu podle dostupných informací nakonec přijala. Americká společnost tak skutečně musela zaplatit pokutu ve výši 25 mil. eur.

