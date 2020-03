Magisk Hide již nezakryje root telefonu

Zdroj: techviola.com

V minulosti bylo poměrně běžné, že si uživatelé vytvořili tzv. root telefonu, tedy získali větší oprávnění, aby mohli zasahovat do systému Android. Zpravidla se jednalo o nutnost, aby na mobilu fungovaly nejen nejrůznější vychytávky. Nyní root provádí spíše méně uživatelů, i tak se jedná o něco poměrně běžného. Bohužel root telefonu má nevýhodu, například nefunguje služba Google Pay. Naštěstí i na to se našlo řešení, které ale již nebude fungovat.

Google Pay dostává bezpečnostní vychytávku

Google vylepšuje SafetyNet

Google se snaží zabezpečit kritické služby, u kterých vidí root telefonu jako riziko. Z tohoto důvod používá službu SafetyNet, díky které ověřuje, jestli nebyl smartphone kompromitován. Zde nejde jen o to, že by si uživatel udělal root zařízení. Některé škodlivé aplikace to zvládnou také, takže ochrana skrze SafetyNet je na místě. Zkušení uživatelé ale mohou používat root a zároveň službu Google Pay a jiné. Stačilo použít modul Magisk Hide, který dokázal skrýt stopy, že je na zařízení proveden root.

Nyní se ukazuje, že Google upravuje SafetyNet a dochází k plné implementaci ověřování klíčů skrze SafetyNet Attestation API. Právě tato změna má dopad na Magisk Hide, který se takto stává zbytečný a nefunguje. Google tedy dokáže identifikovat smartphone, kde byl proveden root. Následně může znemožnit používání některých služeb. Google Pay tedy nepůjde použít.

Vývojář stojící za Magisk, John Wu, konstatuje, že v tuto chvíli nemá řešení, které by dokázalo obejít změny ze strany Googlu. Sice se bude pracovat na hledání řešení, ale zatím to nevypadá dobře. Web Android Police uvádí, že by se musela najít bezpečnostní díra v hardwaru nebo v Trusted Execution Environment. Pakliže by se tak stalo, společnosti by pravděpodobně ihned vydaly opravu.

Zatím to tedy vypadá, že pokud budete chtít, aby vaše zařízení prošlo testem SafetyNet, nesmíte mít root. Pro běžné uživatele se jedná o dobrou zprávu, komunita ale bude zuřit.

