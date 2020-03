Zdroj: Apple

Poslední zprávy naznačují, že Apple testuje spoustu užitečných funkcí pro iMessage, které by mohly dorazit už s iOS 14. Jedna z nich vám třeba umožní stáhnout již odeslané zprávy, přičemž pro obě strany pak bude text zobrazen speciálním efektem. To naznačuje, že Apple opravdu může přinést funkci, díky které budeme moci kompletně odstranit odeslanou zprávu.

iMessage bude umět smazat zprávy a další

Jak se ale liší tato funkce od jednoduchého smazání zprávy? Dosavadní způsob umožnil smazat zprávu pouze pro vás, takže příjemce obsah zprávy měl i po smazání k dispozici. Nově ale v rámci iOS 14 bude funkce, která úplné smazání umožní. Po smazání tak zprávu neuvidí odesílatel, ale také ani příjemce.

Další novinka se také týká iMessage. Údajně se chystá funkce, prostřednictvím které budete moci označit konkrétní kontakt, tak jako například v aplikaci Slack. Jednoduše v textovém poli umístíte znak @ a následně vyberete kontakt, který chcete označit. Označený příjemce pak bude o této činnosti informovat pomocí upozornění.

Ale to není vše. iMessage by se totiž mohl dočkat daleko více novinek. Dle dostupných informací Apple testuje také příkaz „/me“. Díky tomu byste mohli sdílet vlastní status přímo uvnitř vlákna chatu, což je podobné funkci, kterou nabízí Skype či Slack. Rovněž by měly existovat ukazatele pro psaní textu ve skupinovém chatu. Nově budeme moci také označit poslední zprávu v konverzaci jako „nepřečtenou“ i po jejím otevření.

Všechny tyto novinky by měly být součástí již blížícího se iOS 14, které bude představeno na letošním WWDC. Jakmile Apple zapracuje na svém nativním komunikátoru, stane se zřejmě přímým konkurentem Slacku a Skypu.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » iMessage se dočká několika nových funkcí

reklama reklama