Lenovo ThinkBook 13s – (ne)dokonalá střední třída [recenze]

Lenovo se na trhu proslavilo nejen notebooky za rozumnou cenu, ale hlavně také řadou ThinkPad. Tu společnost odkoupila v 2004 od konkurenčního IBM. Od té doby bývá výbava u řady ThinkPad nadstandardní, oproti jiným výrobcům, ovšem liší se u jednotlivých řad a modelů.

Dříve se modely ThinkPad vyznačovaly typickým černým a „mohutným“ designem, jehož prvkem byl červený puntík na klávesnici. Lenovo dnes už netlačí důraz pouze na profesionalitu, ale také konstrukci a vzhled. Důkazem této činnosti je model ThinkBook 13s, který dorazil i k nám do redakce.

Už na pohled je jasné, že Lenovo v určitých částech šetřilo – nenachází se zde dotyková obrazovka, procesor spadá do střední třídy a další. I přesto je to překvapivě solidní stroj, hlavně v poměru cena / výkon. Nabízí totiž dlouhou výdrž na jedno nabití, rychlé SSD a dobře čitelný displej.

Lenovo ThinkBook 13s: Design

Po estetické stránce jde o velice jednoduchý a jednotný design, který může přilákat nejednoho profesionála, který hledá elegantnější vzhled notebooku. ThinkBook 13s se tak trochu podobá odolné řadě od Lenova a udržuje si lehkou váhu 1,3 kg.

Notebook si mě osobně získal také svou minerálně šedou barvou. Ta totiž zařízení dodává čistý hliníkový vzhled. Myslím si, že kdyby výrobce zvolil ještě o něco tmavší barvu, notebook by působil lépe. Více k designu nemám co říci. Jde o jednoduchý, čistý a atraktivní vzhled, který na obchodní schůzce nezpůsobí faux pas.

Lenovo ThinkBook 13s: odolnost a bezpečnost

Lenovo nabízí naprosto skvělou odolnost. Najdeme zde například ochranu proti rozlité vodě, extrémním teplotám, vibracím a podobně. Samotný displej vydrží více než 25 000 cyklů otevřít/zavřít. Ani jedno z těchto odolností jsme netestovali.

Pokud jde o bezpečnost, Lenovo ThinkBook 13s je vybaveno několika funkcemi, jako je čtečka otisků prstů integrovaná do tlačítka napájení. K dispozici je také speciální šifrování dat a další bezpečnostní funkce pro systém Windows 10. Naopak Kensington zámky jsou v noteboocích stále vzácnější zboží. To platí i pro ThinkBook 13s, kterému tento zámek chybí. Je to trochu škoda, protože řada Lenovo notebooků Kensington zámky nabízejí.

Lenovo ThinkBook 13s: Konektivita

Lenovo ThinkBook 13s je vybaven hned několika běžnými porty. Najdeme tu 3,5mm jack konektor, HDMI, USB 3.1 a USB-C porty. Bohužel výrobce do zařízení neimplementoval Thunderbolt 3. Osobně musím zkritizovat nabíjecí port a samotnou nabíječku. Opět se ukázalo, že minimalismus zde neplatí. Nabíječka je nejen velká, ale také těžká. Co se portu týká, nerozumím, proč Lenovo nevsadilo na USB-C port. Místo toho Thinkbook 13s používá vlastní port.

Na druhou stranu je třeba společnost pochválit, jaké porty do tak malé konstrukce umístila. Oproti MacBooku Air, což je dá se říci i hlavní konkurent, nabízí širokou konektivitu. MacBook Air pracuje pouze s USB-C porty, takže pro další konektivitu je potřeba použít redukci.

Displej

Notebook je osazen 13,3palcovým IPS displejem, který nabízí rozlišení 1920 x 1080 pixelů. Zobrazovací panel má matný povrch a poskytuje velmi příjemné prohlížení webových stránek a sledování videí/filmů bez jakéhokoli oslnění. Větší část displeje dělá radost. Ovšem co mi velmi vadí, je příliš velký rámeček ve spodní části panelu. Ten je oproti konkurenčnímu MacBooku Air či Asus Zenbook UX433 abnormálně velký.

Musím Lenovo opravdu za displej pochválit. Obrazovka totiž poskytuje ostrý a barevný obraz. Celkově byly barvy syté, pozorovací úhly dobré a jas byl taktéž dostatečně vysoký. Pokud ale budete chtít vykonávat spíše grafické práce, doporučuji se porozhlédnout po jiném zařízení. Displej je dostačující pro sledování videí či procházení webových stránek.

Audio

Reproduktory značky Harman na ThinkBook 13s se nachází na spodní straně. Ve své podstatě nejde o úplně špatně hrající reproduktory. Během testování jsem zjistil, že zvuk může vyniknout i ve velké místnosti aniž by byl zkreslený, dokud nedosáhne přibližně 70 až 80 % maximální hlasitosti. Pokud patříte mezi audiofily, měli byste se porozhlédnout jinde, tedy v případě, že nehodláte používat sluchátka.

Při poslouchání hudby jako Simon & Garfunkel nebo Andrew Bird zvuk působí přiměřeně, zato dutě a jednorozměrně. To je hlavně způsobeno tím, že notebook nemá žádné basy. Neočekávejte tedy, že si hip-hop nebo elektronickou hudbu vychutnáte bez jediného cukání v oku.

Klávesnice a touchpad

Do redakce nám bohužel dorazil model s anglickou klávesnicí. Samozřejmě klávesnice s českými znaky (evropský layout a česká diakritika) je v prodeji. Nicméně, Lenovo bylo v této oblasti vždy naprostou špičkou. Model ThinkBook 13s naštěstí v tomto trendu i nadále pokračuje.

Klávesy jsou pro psaní velmi příjemné a mají dobrou zpětnou vazbu. Kromě toho mají typický uspokojivý zvuk. Jednotlivé klávesy jsou mimo jiné dostatečně široké, díky čemuž jsem psal výrazně rychleji než u jiných modelů. Co mi ale trochu vadilo, tak byly šipky, které nejsou nijak oddělené a mají různou výšku. Klávesnice je v tomto případě mnohem příjemnější než u mého 13palcového MacBooku Pro z roku 2018.

I přesto se zde nachází drobnější změny, kterých si všimnou hlavně zarytí uživatelé a fanoušci notebooků značky Lenovo. Klávesnici chybí klasický červený trackpoint, jenž se v minulosti používal místo klasického Touchpadu.

Jako někdo, kdo není zvyklý na klávesnice Lenova, jsem byl velice příjemně překvapen, jak rychlá a přesná je. Psal jsem na ní rychlostí 120 slov za minutu s přesností 99,5 % – testováno na 10fastfingers.com.

Touchpad je v tomto případě vybaven ovladači Windows Precision a nabízí dobrý uživatelský zážitek. Pro mě osobně byly rozměry dotykové plochy naprosto dostačující, neboť nebyla příliš velká, abych se ji dotkl dlaněmi, ale nebyla příliš malá na používání gest. Levá a pravá kliknutí byla v pořádku, ale neměl jsem z nich „prémiový“ pocit jako u MacBooku Air a MacBooku Pro či Dell XPS. Vícedotyková gesta jsou na místě a dobře fungují s ovladači Precision. Pokud jste ale někdy byli uživateli MacBooku, zjistíte, že gesta nejsou tak plynulá.

Výkon

Námi testovaný kousek byl vybaven procesorem Intel Core i5-8265U s maximálním možným taktem 3,9 GHz. Dále se zde nacházela integrovaná grafická karta Intel UHD Graphics 620. O dočasně spuštěné dokumenty a aplikace se pak starala operační paměť s kapacitou 8 GB RAM. Naopak pro ukládání dat mi byl přítomen 256GB SSD.

Celkově jsem byl mile překvapen, jak si s denními úkony notebook poradil. Denně jsem měl otevřených 20 karet v prohlížeči Google Chrome (nativní Edge od Microsoftu byl velmi nestabilní) a během toho jsem přehrával YouTube videa. Notebook se dokonce nezapotil ani v případě připojeného externího monitoru. V případě dlouho otevřených oken však bylo nutné je občas znovu načíst, a to kvůli správě paměti.

Celkově jsem si všiml, že procesor snadno zvládl celou řadu úkolů. V praxi byla největší potíží velikost operační paměti. Pro jasnější přehled přikládám také výkonnostní testy v aplikaci Geekbench. Při použití více jader bylo dosaženo skóre 12 485 bodů, což není vůbec špatné. Interní 256GB SSD fungoval dobře a dokázal duplikovat 4,97 GB různých souborů za 13,5 sekundy rychlostí přenosu 376,8 megabajtů za sekundu.

Baterie

Vrcholem tohoto modelu je výdrž baterie na jedno nabití. Při mém testování baterie se notebook při nepřetržitém prohlížení webu a jasu 150 NTS dostal na úctyhodných 8 hodin a 59 minut. To je o malinko delší časový úsek než v případě MacBooku Air, který se podle průměrných testů dostal na 8 hodin a 51 minut.

Během psaní textů a další práce ve webovém prohlížeči jsem se dokázal dostat i na zhruba 10 hodin. Nutno však podotknout, že jsem během toho notebook několikrát přestal používat. Takovou výdrž na jedno nabití pak ocení hlavně studenti či cestovatelé.

Celkové hodnocení

Pakliže se aktuálně rozhlížíte po novém notebooku a mezi vaše preference patří dlouhá životnost baterie a dobrý výkon, mohu Lenovo ThinkBook 13s doporučit. Hledáte-li zařízení pro grafické práce, můžete si tento stroj ze svého seznamu určitě vyškrtnout. Nejedná se totiž o notebook, který by na takovou práci byl hoden. Může za to nejen výkon, ale také přítomný displej.

Ihned po startu na vás také vykoukne několik předinstalovaných aplikací, včetně otravného McAffee. Samozřejmě vše lze ihned smazat ze správce aplikací. Celkově jsem byl s prací notebooku překvapen. V podstatě jsem se k takovému zařízení dostal po několika letech – pracuji jen na MacBooku Pro. Je tedy naprosto skvělé vidět, že i Windows modely mají co nabídnout.

Klady:

Displej lze otevřít do 180°

Čtečka otisků prstů

Bíle podsvícená klávesnice

Skvělá výdrž na jedno nabití

Výkon SSD

Zápory:

Absence čtečky SD karet

Tvar šipek na klávesnici

Velká a těžká nabíječka

Přes USB-C stále není možné nabíjet

Reproduktory



