Nově v českých obchodech – S5 Pro, K5 Pro, P30 Lite, Xperia 10 II

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Lenovo S5 Pro

V roce 2018 společnost Lenovo představila levnější mobil Lenovo S5 Pro. Ten se až nyní začíná objevovat v Česku, tedy zatím v nabídce jednoho obchodu. Za cenu do 5000 Kč se nabízí relativně dobře vybavený mobil s Full HD+ displejem.

Specifikace Lenovo S5 Pro

6,2palcový (2246 × 1080 pixelů) displej Full HD + s poměrem stran 18,7: 9, 113% sRGB, kontrastním poměrem 1500: 1

1.8GHz Octa-Core Snapdragon 636 14nm s Adreno 509 GPU

6GB RAM, 64GB / 128GB úložiště, rozšiřitelná paměť až o 128GB pomocí microSD

Hybridní dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 8.1 (Oreo) s ZUI 5.0

12 Mpx zadní kamera s LED bleskem, clonou f / 1.8, 20 Mpx sekundární zadní kamera s clonou f / 2.6, 2x optickým zoomem

20 Mpx přední fotoaparát se snímačem Sony IMX476, clonou f / 2,2, ​​sekundární fotoaparát 8 Mpx

Snímač otisku prstu

Rozměry: 154,5 × 75,45 × 7,7 mm; Hmotnost: 170g

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB typ C

3500mAh baterie s rychlým nabíjením

Lenovo K5 Pro

Z roku 2018 pochází také mobil Lenovo K5 Pro, který na dnešní dobu spadá do nejnižší kategorie, ale například nemá výřez pro přední kameru. To se už tak často nevidí. Také jej začíná nabízet jeden obchod, přičemž s danou cenou se jedná skutečně o zajímavý přístroj.

Specifikace Lenovo K5 Pro

5,99 palce (2160 × 1080 pixelů) Full HD + displej s zakřiveným sklem o rozměrech 2,5: 2, s úhlopříčkou 450 Nit, s barevným gamutem NTSC 83%, kontrastním poměrem 1500: 1, Corning Gorilla Glass 3 Protection

1.8GHz Octa-Core Snapdragon 636 14nm mobilní platforma s Adreno 509 GPU

4GB LPDDR4x RAM se 64GB pamětí, 6GB LPDDR4x RAM s pamětí 64GB / 128GB, rozšiřitelná paměť až 256GB s microSD

Android 8.1 (Oreo) se ZUI

Duální SIM

16MP zadní kamera s LED bleskem, f / 2,0 clona, ​​sekundární 5MP fotoaparát

16MP přední fotoaparát s LED bleskem, f / 2,0 clona, ​​sekundární 5MP fotoaparát

Snímač otisku prstu

Rozměry: 155,98 × 74,98 × 7,98 mm; Hmotnost: 165g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB typ C

4050mAh (typické) s rychlým nabíjením

Lenovo K10 Note

V září minulého roku jsme se dočkali novinky Lenovo K10 Note. Nyní se chystá prodej tohoto smartphonu, přičemž cena je opět pod hranicí 5000 Kč. Mírně atypický design, větší baterie a trojice foťáků na zádech může nalákat nejednoho zájemce.

Specifikace Lenovo K10 Note

displej: 6,39 palců, 1080 × 2340 pixelů (Full HD+), 19.5:9

procesor: Octa Core Snapdragon 710

verze: 4GB RAM + 64GB úložiště 6GB RAM + 128GB úložiště

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 9.0 (Pie)

Foťáky: zadní – 16 MPx, f/1.8 8 MPx, f/2.4, 2x zoom (8x hybridní zoom) 5 MPx, f/2.2, hloubka ostrosti přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, Dolby Atmos

rozměry: 156,6 × 74,3 × 7,99 mm, 164 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 4050 mAh + 18W nabíjení

Huawei P30 Lite New Edition

Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky Huawei P30 Lite New Edition, ale ve své podstatě se jedná o původní model, jen nabízí větší operační paměť a úložiště.

Specifikace Huawei P30 Lite

displej: 6,15 palců, 2312 x 1080 pixelů (Full HD+), 19:5:9, 2.5D

procesor: Octa-Core Kirin 710 12nm 4 x 2.2GHz Cortex-A73 4 x 1.7GHz Cortex-A53 ARM Mali-G51 MP4 GPU

6GB RAM

úložiště: 256 GB + microSD

Android 9.0 (Pie) + EMUI 9.0.1

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 2 MPx, f/2,4 8 MPx 120°, f/2,4 přední – 24 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů, 3,5 mm jack

rozměry: 152,9 × 72,7 × 7,4 mm, 159 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 3340 mAh + rychlé nabíjení

Sony Xperia 10 II

V únoru společnost Sony představila dva smartphony a nyní se levnější z nich začíná ukazovat u českých prodejců. I přes zajímavé specifikace to nebude mít Sony Xperia 10 II jednoduché kvůli vyšší ceně.

Specifikace Sony Xperia 10 II

displej: 6 palců, FHD+ OLED (2520 x 1080), Corning Gorilla Glass 6

procesor: Snapdragon 665

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

dual SIM (hybrid)

Android 10

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/2.0, ekvivalent 26mm 8 MPx, f/2.4, ekvivalent 52mm 8 MPx, f/2.2, ekvivalent 16mm, 120° přední – 8 MPx, f/2.0

DSEE Ultimate, 3.5mm jack

rozměry: 157 x 69 x 8,2mm, 151 gramů

Voděodolný (IP65/68), čtečka otisků prstů

A-GNSS (GPS + GLONASS), Bluetooth 5.0, 802.11 ac, USB C (2.0)

baterie: 3600 mAh

Oppo A5 2020

Nedávno byl představen smartphone Oppo A11 a nyní se k nám dostává odlehčená varianta pod označením Oppo A5 2020. Zřejmě nejzajímavější specifikací je samotná baterie, která dosahuje na 5000 mAh.

Specifikace Oppo A5 2020

6,5 palcový (1600 x 720 pixelů) displej HD +, kontrastní poměr 1 500: 1, jas jasu 480 nitů, ochrana Corning Gorilla Glass 3+

Octa-Core Snapdragon 665 (Quad 2GHz Kryo 260 + Quad 1,8 GHz Kryo 260 CPU) s Adreno 610 GPU

3 GB LPDDR4x RAM, 64GB úložiště, rozšiřitelná paměť až 256 GB s microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

ColorOS 6.0.1 a Android 9.0 (Pie)

12 Mpx (s clonou f / 1,8) + 8 Mpx (ultra širokoúhlý objektiv s clonou f / 2,25) + 2 Mpx (snímač hloubky s clonou f / 2,4) + 2 Mpx (objektiv makro s clonou f / 2,4). K dispozici pak je i přední 8megapixelový fotoaparát pro pořizování selfies.

Přední 8Mpx fotoaparát s clonou f / 2,0

Rozměry: 163,6 × 75,6 × 9,1 mm; Hmotnost: 195 g

Čtečka otisku prstu

3,5mm audio jack, FM rádio, Dolby Atmos, Dual Stereo Speakers

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Beidou, micro USB

5 000mAh baterie



