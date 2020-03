Zdroj: Google.com

Google si opět přichystal změnu pro aplikaci Google Fotky. Tentokrát nejde jen o minoritní změny, kterých si sotva všimnete. Tentokrát jsme se dočkali poměrně zásadních přesunů položek, což se nakonec dotkne i samotného ovládání. V tuto chvíli se nová verze aplikace objevila u několika uživatelů, ale v dohledné době zamíří mezi všechny.

Aplikace Google Fotky získává upravené menu

Google Fotky v novém

V první řadě, čeho si všimnete při spuštění aplikace Google Fotky, je absence horního pole pro vyhledávání. S tím také bylo odstraněno boční menu. V podstatě vše důležité najdete nyní v dolní části aplikace. Nejenže došlo na rozšíření o jednu položku, ale také jsme se dočkali schování sekce Alb pod Knihovnu.

V dolní nabídce najdete sekci určenou pro vyhledávání. Po kliknutí na ni se zobrazí sice i box pro zadání hledaného dotazu, ale zde se klade důraz na rychlé volby, jako lidi, místa, věci. Když kliknete na vyhledávací pole, objeví se v první řadě další rychlé volby, například oblíbené, naposledy přidané, selfie, snímky obrazovek atd. Abyste mohli napsat požadovaný dotaz, musíte ještě jednou kliknout na vyhledávací pole.

Sekce Knihovna (poslední položka) pak obsahuje alba, fotky v zařízení a rychlé volby jako oblíbené, archív, doplňky a koš. Asi si říkáte, jak se dostanete do nastavení. To by se mělo ukrývat pod profilovou fotkou, kde je mimo jiné také rychlá možnost zálohování.

Google Fotky získávají Stories, jsou soukromé a jmenují se Memories

Nová podoba aplikace je zaváděna skrze aktivaci ze strany serverů od Googlu. Netřeba vyhledávat aktualizaci aplikace. Zde si jednoduše budete muset počkat, až na vás dojde řada. Případně se nové podoby nevyhnete.

Fotky Google Inc. Zdarma ANDROID

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Google Fotky projdou značnou změnou designu

reklama reklama