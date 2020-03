Xiaomi Mi WiFi Repeater Pro – zvětšete dosah své WiFi za pár korun [sponzorovaný článek]

Pokrýt domácnost signálem WiFi nebývá vždy jednoduché. Skoro vždy narazíte na nějaké místo se slabším signálem, kam už váš WiFi modem nedosáhne. Ať už bydlíte v paneláku nebo ve velkém domě, jistě oceníte dnešní produkt. Xiaomi nabízí na trhu jednoduchý a levný „opakovač signálu“ nebo repeater. Pojďme si Xiaomi Mi WiFi Repeater Pro z obchodu Cafago.com trochu představit.

Xiaomi Mi WiFi Repeater Pro na Cafago.com

Toto zařízení vyniká především svou jednoduchou instalací. Stačí ho zasunout do vaší zásuvky a připojit na vaši WiFi. Co se týče možných rychlostí, tak repeater podporuje rychlost až 300 Mb/s, což by mělo být ve většině případech zcela dostačující.

Xiaomi Mi WiFi Repeater Pro kupujte ZDE za 366 Kč

Pokud byste potřebovali pokrýt signálem ještě větší plochu, tak není problém signál rozšířit pomocí dalšího zařízení. Jen by bylo vhodné, aby každé zařízení mělo dosah na váš primární modem, jelikož by docházelo k velkým ztrátám na rychlosti. Výhodou Xioami Mi WiFi Repeateru jsou je také jeho automatická aktualizace.

V Česku běžně tento repeater zakoupíte za cenu kolem 500 Kč. Vy si ho nyní můžete objednat v akci ZDE za cenu 366 Kč s poštovným zdarma v obchodě Cafago.com. Zboží je momentálně v akci se slevou 58 procent.

Neváhejte však příliš dlouho, jelikož nabídka je časově a množstevně omezená. Repeater má sice americký konektor do zásuvky, prodejce vám ale zdarma přidá k objednávce adaptér na naši zásuvku.



