Google Keep nabídne možnost kreslení na zamknuté obrazovce

Google Keep je služba pro poznámky, přičemž podporuje možnost upomínání podle času a lokace, nabízí vytváření seznamů a podobně. Tento malý zápisníček a úkolníček ale v dohledné době asi dostane pořádné vylepšení, soudě na novinky v rámci zdrojového kódu.

Už jsou dávno pryč časy, kdy jsme si mohli upravovat zamknutou obrazovku, ale ve své podstatě se některé informace vrátily v podobě malého widgetu zobrazující to nejnutnější. Dle zdrojových kódu aplikace Google Keep se ale dočkáme zajímavé novinky.

<string name=“lockscreen_drawing_finished“>Done</string>

<string name=“lockscreen_drawing_not_available“>This feature is not available.</string>

<string name=“lockscreen_drawing_overlay“>Create Keep drawings while your device is locked</string>