TYPE-C HUB PRO II aneb pro snadnější práci s MacBookem [recenze]

Když Apple představil své první MacBooky pouze s USB-C konektory, mezi uživateli se začala šířit drobná panika. Firma totiž do svého přenosného notebooku umístila jen USB-C, nikoliv další konektory, jako HDMI či klasické USB-A. Ze začátku tak Apple uživatelům vnukl myšlenku, že bude velmi obtížné s takovým pracovním nástrojem vyžít.

Na internetu se tak začaly objevovat různé vtípky, kde byly MacBooky zesměšňovány. Aby si totiž uživatel mohl ke svému zařízení připojit své příslušenství, musel k tomu použít nejrůznější redukce. A právě z těchto redukcí si konkurenční značky dělaly legraci. Čas ale uplynul jako voda a my nyní v rukou máme možnost zvolit pohodlnou cestu, například TYPE-C HUB PRO II.

Zajímavost o USB-C portu: USB-C byl 3. prosince 2013 znám jako konkrétní návrh standardu a konektoru (nazývaného typ C). Ten se má rozměry blížit variantě microUSB, svými vlastnostmi konektoru Lightning od Applu. Stejně jako ten lze typ C USB 3.1 zasunout oběma směry navíc i vzhůru nohama. První zařízení s novým USB-C se začala objevovat v polovině roku 2014. Tento konektor nedisponuje pouze datovou prostupností 10 Gb/s, ale může být použit i k napájení. Maximem je 5 A při 20 V, tedy 100 W (v porovnání se starší verzí je to až 40x více), což dostačuje i pro napájení většiny notebooků. Tento konektor je kompatibilní s: Linux, Windows 10, Windows 8.1, OS X, Android 6 a Chrome OS. USB typu C má na obou stranách stejný konektor skládající se z 24 kontaktů (12 shora, 12 zespoda).