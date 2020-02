iPhone SE 2 by měl stát kolem 9 000 Kč bez daně

Už několik měsíců vkuse se spekuluje o možném levnějším iPhone SE 2. Původní model se na trh dostavil v březnu 2016 a od té doby nebyl aktualizován. Vzhledem byl naprosto totožný s iPhone 5S, tedy až na lesklou linii na přední hraně telefonu, o čemž svědčila i kompatibilita příslušenství. Nabídl také 4palcový LCD displej, kterým dostal do kolen nejednoho fanouška společnosti Apple.

iPhone SE 2 s novým designem a lepší cenou

Právě iPhone SE byla trefa do černého. Firma zkombinovala to nejlepší, tedy nejvýkonnější procesor, úžasný design a kompaktní rozměry. To byly důvody, proč si zákazníci model zamilovali a proč po něm stále volají. Apple ale roky na ohlasy neslyší a představuje jedno „pádlo“ za druhým.

Poslední dobou se ale přeci jen proslýchá, že by se levnější model mohl vrátit v podobě iPhone SE 2. Tentokrát bude ale celý telefon vycházet z konceptu iPhone 8. Díky uniklým informacím také víme, co od tohoto fešáka zhruba očekávat.

Jak bylo již nakousnuto, SE 2 nabídne podobný design jako iPhone 8. Bude tak lákat na silnější horní a dolní rámečky a na hardwarové domovské tlačítko s Touch ID. Srdcem celého zařízení by měl být procesor A13 Bionic, jenž je aktuálně v 11 a 11 Pro. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se pak měla starat operační paměť s kapacitou 3 GB. V prodeji pak mohou být dvě varianty lišící se ve velikostech úložiště – 64 a 128 GB. Co se barev týká, k dispozici by měly být barvy Space Grey, Silver a Red. Prodejní cena bude činit 399 dolarů, tedy 9 077 Kč bez DPH.

Výroba nového levného modelu by pak měla započít v průběhu února. Ovšem není jasné, kdy přesně, neboť kvůli koronaviru byly veškeré továrny dodavatelů uzavřeny. Doufejme, že koronavirus nebude mít vliv na výrobní plány a iPhone SE 2 bude včas dokončen. S největší pravděpodobností se telefon světu ukáže ještě v první polovině letošního roku, konkrétně v březnu. Uvidíme, zda se to skutečně stane.

Zdroj: macrumors.com



