Motorola chystá dvě novinky s „waterfall“ displejem

Blíží se největší veletrhu kolem mobilních telefonů a technologií, takže se četnost úniků kolem nadcházejících novinek zvětšuje. Již jsme zaznamenali, že Motorola má představit smartphone Motorola Edge+, ale až nyní získáváme konkrétnější představu, co vlastně čekat. Navíc bychom se měli dočkat dvou modelů, které si budou podobné.

Top modely od Motoroly

Po dlouhé době se máme dočkat od této značky dvou špičkově vybavených novinek. Ostatně společnost potvrdila při představování nových procesorů Snapdragon 765 a 865, že chystá mobily s těmito čipy. Motorola Edge+ by měla nabídnout Snapdragon 865, který by měl mít k dispozici 8 nebo 12 GB operační paměti. O energii by se měla postarat baterie s kapacitou 5 169 mAh, což je úctyhodná velikost, a to i na top model. Kódové označení této novinky je Burton.

Kromě toho se připravuje i model s označením Racer, který by mohl nést finální pojmenování v podobě Motorola One 5G 2020. Zde je jasná reference na 5G konektivitu, která bude součástí procesoru Snapdragon 765. Operační paměť bude o velikosti 6 GB a pro data bude vyhrazeno 128GB úložiště. O energii se postará baterie o kapacitě 4 665 mAh. Zde se spekuluje o použití hlavního 48MPx snímače na zadní straně, ale není jasné u obou modelů, kolik snímačů bude k dispozici celkově.

Obě novinky mají mít společný displej, a částečně i konstrukci. Zobrazovací panel má nabídnout v obou případech úhlopříčku 6,67 palců s rozlišením Full HD+, přičemž se má jednat o 90Hz panely. Dle dostupných informací a také uniklých snímků se má jednat o displeje typu „waterfall“, tedy s větším zahnutím do stran. Přední foťák bude umístěn do otvoru v displeji.

Kromě toho se dozvídáme, že mobily budou mít dodatečnou softwarovou výbavu v podobě Moto Edge Assistant (funkce spojené se zahnutým displejem), Moto Gametime (optimalizace pro hry) a Moto Audio (vylepšení nastavení zvuku).

K představení by mělo dojít na konci měsíce na veletrhu MWC. Na bližší detaily si budeme muset počkat, stejně jako na dostupnost. Zatím není jasné, jestli se dočkáme jen jednoho modelu Motorola One 5G 2020, nebo bude k dispozici i pouze LTE verze pro trhy, kde není 5G dostupné.

Zdroj: xda-developers.com



