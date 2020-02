Motorola Edge Plus nabídne vrcholnou výbavu

Společnost Motorola chystá po delší odmlce zařadit nový telefon do nejvyššího patra v portfoliu a za prvním únikem informací stojí známý benchmark Geekbench, v jehož databázi byl objeven model s názvem Edge Plus. To by také měl být jeho finální název. Značka v rukách čínské firmy Lenovo má už naplánovanou tiskovou konferenci pro celosvětová média, kde se ke všemu vícero zařízení dočká oficiálního představení.

Plný očekávání

Ze zveřejněného výpisu je modelu Edge Plus připisován zatím neznámý procesor od Qualcommu s osmi jádry pod kapotou, která běží pod taktovací frekvencí 1,8 GHz a k nim ještě připojí 12GB operační paměť RAM. Samozřejmostí bude operační systém Android v nejnovější verzi 10.

V kuloárech se konkrétně hovoří o osmijádrovém procesoru Snapdragon 865 s podporou 5G sítí, součástí zakřiveného displeje od Samsungu bude proděravěný otvor pro selfie kamerku a první kusy začnou prodávat přes mobilního operátora Verizon ze Spojených států.

Vzpomínaná akce pro média proběhne 23. února od 19:00 hod., a to je přesně den před oficiálním startem dalšího ročníku veletrhu spotřební elektroniky MWC v Barceloně. Vedle žhavé novinky Edge Plus poprvé světlo světa spatří trojice Moto G8, G8 Power a G Stylus.

