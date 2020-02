Koronavirus nemá opozdit představení iPhone 12

Koronavirus může opozdit výrobu iPhone 12, jeho představení má ale proběhnout včas. K tomu tradičně dochází na začátku září. V současné době Apple neposílá své inženýry do Číny, kam běžně jezdí dohlížet na testy prototypů. Výrobce tak může novou generaci představit v září, do prodeje se však může dostat až později.

Koronavirus ovlivňuje vývoj iPhone 12

Jelikož vývoj nové generace telefonu od Applu neboli iPhonu 12 je v plném proudu, může koronavirus způsobit zpoždění. Kvůli tomu totiž Apple přestal posílat své inženýry do Číny, kde měli pomáhat s tzv. Engineering Validation Test, což jsou první testy k ověření základních funkcí a specifikací.

Obvykle se začíná nová generace iPhonů vyrábět v červnu. Tomu tak prý letos nebude. Navzdory těmto problémům nemá dojít ke zpoždění představení. Keynote k příležitosti představení iPhone 12 se má konat dle plánu, na začátku září. Samotné zahájení prodeje se ale opozdit může.

Nebylo by to poprvé, co se na zahájení prodeje nového iPhonu čekalo pár měsíců od představení. Před dvěma lety byl představen iPhone X v září a do prodeje se dostal až v limitovaném množství v listopadu. Podobně na tom byl Apple o rok později s modelem iPhone XR.

Zdroje: macrumors.com, 9to5mac.com



