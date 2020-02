Zdroj: MacRumors

iPhone 12 by mohl mít nový Wi-Fi standard

Příchod budoucího iPhone 12 se pomalu a jistě blíží. Není tedy divu, že se na internetu objevují první spekulace o tom, co by zařízení mohlo nabídnout. Tentokrát japonský server Mac Otakara přišel s informací, že iPhone 12 bude podporovat nový standard Wi-Fi, známý spíše jako IEEE 802.11ay.

iPhone 12 zřejmě bude pracovat s AR / VR soupravou

802.11ay je nástupcem IEEE 802.11ad, přičemž nabízí čtyřnásobnou šířku pásma a až čtyři toky vícenásobného vysílání / přijímání. Nová specifikace Wi-Fi, která využívá 60GHz spektrum, je stále ve fázi vývoje. S největší pravděpodobností ale dorazí koncem letošního roku.

Japonskou zprávu je poměrně obtížné přeložit, ovšem server nový standard nazývá „ultra-short range“. To naznačuje, že by se standard mohl používat hlavně ke komunikaci mezi iPhony (tj. AirDrop) a možná dalšími Apple zařízeními v těsné blízkosti.

Zajímavostí je, že zpráva z roku 2018 tvrdila, že Apple pracuje na nové AR / VR soupravě, který by nemusela být drátově připojena k počítači či smartphonu. Místo toho by se souprava připojila ke speciálnímu boxu pomocí bezdrátového standardu 802.11ay. Tento box by pak měl být napájen vlastním 5nanometrovým procesorem.

V praxi by tak Apple mohl skutečně pracovat na náhlavní soupravě, která by využívala zcela nový Wi-Fi standard pro komunikaci s iPhonem.

