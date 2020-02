Apple AirTags bude kompletně vodotěsné zařízení

Zdroj: Systweak

Na internetu se objevila velice zajímavá zpráva ohledně budoucího produktu AirTags od Applu. Japonský web Mac Otakara tvrdí, že sledovací zařízení pod názvem AirTags budou zcela vodotěsné. Kromě toho by měly používat podobné bezdrátové nabíjení, jako chytré hodinky Apple Watch.

AirTags bude zajímavé zařízení

V praxi by se mělo jednat o jakýsi chytrý přívěšek, prostřednictvím kterého budete moci najít například své klíče, a to přes mobilní aplikaci Find My. Samozřejmě tímto přívěškem budete moci dohledat i jiné předměty, jako je například peněženka, batoh a další. Kromě toho bude tento lokalizační přívěšek vybaven snadnou výměnou baterie.

Bohužel typ baterie, který se Apple hodlá implementovat, nebyl doposud blíže specifikován. Mělo by se ale jednat o takovou baterii, kterou budete moci vyměnit i v domácím prostředí. Jak bylo již zmíněno, zařízení bude možné lokalizovat prostřednictvím aplikace Find My od Applu. Kromě toho bude zařízení vybaveno technologií Bluetooth 5.0.

Představte si ale poměrně běžnou situaci. Nemůžete najít své klíče od bytu a vás chytá panická představa o tom, že budete muset vyměnit zámek. Díky tomuto přívěšku ale budete moci klíče jednoduše dohledat, a to přes aplikaci Najít.

Dokonce se objevila informace o tom, že by bylo možné přívěšek dohledat před rozšířenou realitu. Jednoduše byste vzali do ruky svůj iPhone a začali fotoaparátem skenovat své okolí. Na displeji by pak bylo zvýrazněno místo, na kterém se přívěšek nachází.

Další zajímavostí by měla být provázanost přívěšku s iPhonem. Telefon by vás totiž v případě oddálení se od přívěšku měl informovat push notifikací. Díky tomu budete mít šanci se pro klíče či peněženku vrátit. Přívěšek by měl být údajně představen spolu s novými iPhony, tedy 10. září letošního roku.

