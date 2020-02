Google již nějakou dobu pracuje na technologiích, které zrychlují internet. Mezi ty úspěšné projekty patří například AMP – akcelerované mobilní stránky. Samozřejmě se soustřeďuje i na webový prohlížeč, kde nabízí několik optimalizačních prostředků. Nyní Google ale představuje na první pohled nenápadný projekt v podobě GameSnacks.

GameSnacks

Sice většina snažení Googlu se soustřeďuje na prospěšné služby a funkce, ale naštěstí se nezapomnělo na zábavu. Právě do této kategorie se zařazuje GameSnacks, tedy centrum pro drobné webové hry. Nejde ale jen o možnost hraní nenáročných titulů pro zkrácení dlouhých chvílí.

GameSnacks pochází z technologického inkubátoru Google Area 120, přičemž se vývojáři soustředili na optimalizaci takových her. Výsledkem je technologie, která dokáže minimalizovat velikost potřebných zdrojů k načtení a spuštění hry. Níže můžete vidět ukázku načítání podobných her, přičemž se jedná o simulaci zařízení s 1 GB operační paměti a 3G připojením. Jedné hře vše trvá přes 12 sekund, druhá je nachystaná ke hraní za 3,9 sekundy. Sice se nejedná o nejlepší porovnání, ale je vidět, na co se Google zaměřuje.

Centrum jako takové je určeno zejména na trhy, kde není k dispozici rychlé připojení k internetu a nejsou dostupné výkonné telefony běžně v populaci. To ale neznamená, že byste si nemohli vyzkoušet zahrát nějakou hru z GameSnacks. Stačí navštívit stránku gamesnacks.com/games a vybrat si. Bohužel je výběr zatím omezený.

Pakliže patříte mezi vývojáře a chcete napsat nějakou hru pro GameSnacks, můžete se zapojit do projektu na stránce gamesnacks.com.

Zdroj: blog.google



Domů » Články » Google představuje GameSnacks, centrum pro mini webové hry

reklama reklama